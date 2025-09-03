La contaminación del aire disparó las consultas respiratorias en Tucumán

En Tucumán, los efectos de la contaminación del aire ya comienzan a sentirse en los consultorios. La médica clínica Luciana Aguiar, que atiende en El Manantial y en Yerba Buena, confirmó que en las últimas semanas se produjo un aumento de las consultas por problemas respiratorios.
“Es normal para la época tener casos de enfermedades respiratorias como laringitis, gripe o neumonía. Sin embargo, lo que observamos es un incremento llamativo en los cuadros de broncoespasmo y en las reagudizaciones de asma, que no son tan frecuentes en esta estación”, señaló a LA GACETA la profesional.
Aguiar explicó que varios pacientes que nunca habían requerido tratamiento con inhaladores debieron empezar a utilizarlos por primera vez. “En estas tres últimas semanas, de diez pacientes que atiendo en una mañana, al menos dos o tres necesitaron PAF (aerosoles broncodilatadores). Esto no era habitual”, describió.
La especialista relacionó el fenómeno con los picos de contaminación del aire registrados en la provincia, donde, según estudios recientes, en algunos días se llegó a respirar hasta siete veces más de material contaminante que el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, la combinación de factores ambientales y de la época del año agrava el panorama. “El polen, la floración de los árboles y la circulación viral del invierno también favorecen la aparición de síntomas respiratorios”, indicó.
En cuanto a las recomendaciones, Aguiar sugirió usar barbijo en ambientes cerrados y concurridos, ventilar los espacios, mantener una correcta higiene de manos y, sobre todo, no demorar la consulta médica en caso de presentar fiebre, dificultad para respirar o tos persistente con silbidos en el pecho.
Los niños y los adultos mayores son los más vulnerables. Según los reportes epidemiológicos, también se registró un incremento en los casos de bronquiolitis en menores de dos años. “Estamos viendo más cuadros de laringitis, broncoespasmos y neumonías. No se trata de un brote, pero sí de un aumento que está impactando en la demanda de atención médica”, concluyó.