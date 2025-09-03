La contaminación del aire disparó las consultas respiratorias en Tucumán

Los niños y los adultos mayores son los más vulnerables. Según los reportes epidemiológicos, también se registró un incremento en los casos de bronquiolitis en menores de dos años. “Estamos viendo más cuadros de laringitis, broncoespasmos y neumonías. No se trata de un brote, pero sí de un aumento que está impactando en la demanda de atención médica”, concluyó.