El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El cielo permanecerá despejado la mayor parte del martes y se espera que la temperatura cruce los 22 °C de máxima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que también anticipa el ingreso de un frente nuboso que provocaría algunas precipitaciones y el descenso de la térmica a partir del jueves.
La mañana comenzó fría, con una temperatura mínima de 7 °C pero con una sensación térmica de 5 °C. La nubosidad fue de apenas un 20 % mientras que la humedad acarició el 90%. Los vientos soplaron desde el sector noroeste.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia el aumento de la temperatura y para el mediodía se esperan 17 °C, con una nubosidad de apenas un 15% y una humedad que bajará hasta el 45%.
Durante la tarde la temperatura llegaría a los 22 °C mientras que la sensación térmica podría trepar hasta los 24 °C. La humedad se mantendría cercana al 40% mientras que la nubosidad rondaría el 15%.
Para la noche, como es habitual, la temperatura se contraerá hasta los 11 °C al tiempo que la humedad treparía hasta el 80% y la nubosidad hasta un 35%.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El pronóstico del SMN anticipa condiciones similares para el miércoles, con nubosidad variable y una máxima que llegaría a los 23 °C. Mientras tanto, para el jueves no se descartan el ingreso de un frente nuboso que podría provocar precipitaciones débiles durante la mañana y un rápido descenso de la temperatura. La máxima sería de apenas 13 °C. El viernes la mínima bajaría a 8 °C y la máxima rondaría los 15 °C, en una jornada con nubosidad variable.
Las lluvias provocarían el descenso de la temperatura durante el domingo, con una mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C. El cielo estará mayormente cubierto.