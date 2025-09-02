Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

La sensación térmica fue de 5 °C. El cielo estará despejado. El pronóstico.

ALGO DE SOL. El cielo promete despejarse durante la mayor parte del martes para calentar a los tucumanos. ALGO DE SOL. El cielo promete despejarse durante la mayor parte del martes para calentar a los tucumanos. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El cielo permanecerá despejado la mayor parte del martes y se espera que la temperatura cruce los 22 °C de máxima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que también anticipa el ingreso de un frente nuboso que provocaría algunas precipitaciones y el descenso de la térmica a partir del jueves. 

La mañana comenzó fría, con una temperatura mínima de 7 °C pero con una sensación térmica de 5 °C. La nubosidad fue de apenas un 20 % mientras que la humedad acarició el 90%. Los vientos soplaron desde el sector noroeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia el aumento de la temperatura y para el mediodía se esperan 17 °C, con una nubosidad de apenas un 15% y una humedad que bajará hasta el 45%.

Durante la tarde la temperatura llegaría a los 22 °C mientras que la sensación térmica podría trepar hasta los 24 °C. La humedad se mantendría cercana al 40% mientras que la nubosidad rondaría el 15%. 

Para la noche, como es habitual, la temperatura se contraerá hasta los 11 °C al tiempo que la humedad treparía hasta el 80% y la nubosidad hasta un 35%. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico del SMN anticipa condiciones similares para el miércoles, con nubosidad variable y una máxima que llegaría a los 23 °C. Mientras tanto, para el jueves no se descartan el ingreso de un frente nuboso que podría provocar precipitaciones débiles durante la mañana y un rápido descenso de la temperatura. La máxima sería de apenas 13 °C. El viernes la mínima bajaría a 8 °C y la máxima rondaría los 15 °C, en una jornada con nubosidad variable. 

Las lluvias provocarían el descenso de la temperatura durante el domingo, con una mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C. El cielo estará mayormente cubierto.  

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

El tiempo en Tucumán: anticipan un martes soleado con una máxima de 27 grados

El tiempo en Tucumán: anticipan un martes soleado con una máxima de 27 grados

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Lo más popular
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
1

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
2

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?
3

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?
4

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

Los 245 años de Villa de Leales: la tristísima imagen del patrimonio destrozado
5

Los 245 años de Villa de Leales: la tristísima imagen del patrimonio destrozado

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
6

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Más Noticias
El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

Denuncian una estafa millonaria con cheques sin fondos

Denuncian una estafa millonaria con cheques sin fondos

Los 245 años de Villa de Leales: la tristísima imagen del patrimonio destrozado

Los 245 años de Villa de Leales: la tristísima imagen del patrimonio destrozado

Los 245 años de Villa de Leales: patronos milagrosos, un jinete a lomo de búfalo y ritmo de zamba en una plaza donde todos se conoce

Los 245 años de Villa de Leales: patronos milagrosos, un jinete a lomo de búfalo y ritmo de zamba en una plaza donde todos se conoce

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?

Comentarios