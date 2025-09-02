El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El pronóstico del SMN anticipa condiciones similares para el miércoles, con nubosidad variable y una máxima que llegaría a los 23 °C. Mientras tanto, para el jueves no se descartan el ingreso de un frente nuboso que podría provocar precipitaciones débiles durante la mañana y un rápido descenso de la temperatura. La máxima sería de apenas 13 °C. El viernes la mínima bajaría a 8 °C y la máxima rondaría los 15 °C, en una jornada con nubosidad variable.