Seguí en vivo la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Esta tarde, desde las 18, se disputará la primera semifinal, donde cinco parejas de estudiantes de 4° año buscarán un lugar en la gran final y la chance de ganar el premio mayor de un viaje a Villa Carlos Paz. Los representantes de seis escuelas de distintos puntos de la provincia dejarán por un momento los pupitres escolares para enfrentarse en un escenario distinto: los estudios de televisión de LG Play, que se preparan con luces, tecnología y mucho color para una transmisión cargada de emoción.