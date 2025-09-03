Secciones
Estos son los 10 autos 0km más baratos de Argentina en septiembre 2025

En septiembre de 2025, los precios de los autos 0km en Argentina subieron entre 3% y 6%, con cambios importantes en el ranking de los modelos más económicos.

Hace 2 Hs

Tras un agosto marcado por aumentos de hasta 12% en algunos modelos del Grupo Stellantis, los precios de los autos 0km en Argentina volvieron a subir en septiembre, aunque de manera más moderada. Las subas para el segmento de autos más populares oscilaron entre el 3% y el 6%, mientras que las bonificaciones y descuentos se mantienen como el principal recurso para los compradores.

Un mercado con cambios y nuevos competidores

El ranking de los 10 autos 0km más baratos se elabora cada mes con los precios oficiales de lista, sin incluir descuentos específicos de concesionarios, que varían según la ubicación y la disponibilidad de stock. Estos precios son clave para negociar promociones y definir cuotas en planes de ahorro, donde los consumidores siguen siendo los más afectados por la volatilidad del mercado.

La reapertura de las importaciones introdujo nuevos modelos en el segmento de autos económicos, provocando cambios significativos en el ranking y desplazando a algunos vehículos históricos de la lista. Entre los que quedaron fuera se encuentran:

Nissan Versa, desde $30.642.500

Volkswagen Polo Track, desde $30.909.600

Renault Logan, $28.960.000

Renault Kwid E-Tech, $28.860.000

Citroën Basalt, $28.640.000

Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y la competencia que enfrentan los autos populares frente a nuevos modelos importados y más accesibles.

Los 10 autos 0km más baratos de septiembre 2025

Renault Kwid – $22.160.000

Fiat Mobi – $24.096.000

Hyundai HB20 – $25.400.000

Fiat Fiorino – $27.459.000

Chevrolet Onix – $27.477.900

Citroën C3 – $27.840.000

Fiat Argo – $27.898.000

Fiat Cronos – $27.959.000

Toyota Yaris – $28.324.000

Peugeot 208 – $28.540.000

Precios de lista vs. precios reales

Es importante destacar que los valores mencionados corresponden a precios de lista, los cuales pueden variar significativamente según promociones, financiación o pagos al contado. Algunos modelos importados incluso pueden presentar sobreprecios, por lo que los compradores deben estar atentos a las oportunidades y condiciones antes de cerrar una operación.

