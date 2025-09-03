Estos son los 10 autos 0km más baratos de Argentina en septiembre 2025

Tras un agosto marcado por aumentos de hasta 12% en algunos modelos del Grupo Stellantis, los precios de los autos 0km en Argentina volvieron a subir en septiembre, aunque de manera más moderada. Las subas para el segmento de autos más populares oscilaron entre el 3% y el 6%, mientras que las bonificaciones y descuentos se mantienen como el principal recurso para los compradores.