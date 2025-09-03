"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

El politólogo y creador de contenidos, Rosendo Grobocopatel, volvió a poner a la provincia en el centro del debate público. Con el título “La caída de Tucumán”, el joven publicó en su canal de YouTube un video que en pocas horas reunió miles de visitas y cientos de comentarios.
Hace algunos días, Grobocopatel estuvo en Tucumán y visitó LA GACETA donde dio su visión sobre la política, las candidaturas testimoniales y la relación entre representantes y ciudadanos. Y ahora, ya en su canal de redes, lanzó un análisis durísimo sobre la situación institucional y económica del “Jardín de la República”.
“En Tucumán nació el país. Acá se firmó la independencia y durante mucho tiempo la provincia fue líder en la Argentina. De acá salieron Avellaneda, Roca y, si sumamos a Alberdi, estamos hablando de que desde Tucumán se escribieron buena parte de las reglas del país. Pero hoy Tucumán es un desastre”, disparó el analista.
El politólogo advirtió que la provincia atraviesa una profunda crisis política. “Siempre gobiernan los mismos. (Juan) Manzur, (José) Alperovich, (Osvaldo) Jaldo… son caras repetidas de un sistema que garantiza que el aparato siempre gane. Lo más evidente es la ley de acoples, un invento tucumano que convierte al cuarto oscuro en un quilombo y que termina favoreciendo a los mismos de siempre”.
El joven también apuntó contra la falta de independencia judicial. “El caso del juez Daniel Leiva lo muestra claramente: fue grabado frenando una causa contra un legislador oficialista. ¿Qué pasó después? No lo investigaron a él, sino que destituyeron al juez que lo denunció. En Tucumán, la impunidad funciona así: se castiga a los que intentan hacer justicia y se protege a los que sostienen al régimen”, cuestionó.
Grobocopatel vinculó, además, la política con el estancamiento económico. “El Estado es el gran empleador y muchas veces usa ese poder para controlar a la gente. La industria azucarera perdió dinamismo, el comercio funciona en negro y el sector privado está asfixiado. Tucumán es una de las provincias más pobladas, pero no genera trabajo genuino”.
De todos modos, el analista destacó que no todo está perdido. “San Miguel es líder mundial en producción y exportación de limón. Hay potencial en el biocombustible, el cannabis industrial y la economía del conocimiento. Todos estos sectores funcionan lejos de la política, y por eso pueden crecer sin depender de la corrupción”.
En su mensaje, el politólogo señaló que detrás de la crisis hay un sistema enquistado. “No se trata solo de nombres propios. Es una maquinaria de corrupción que hace 40 años aplasta a la provincia. Mientras Tucumán se hunde, ellos flotan. Y necesitan que siga así, porque si Tucumán progresa, pierden el control”.
Finalmente, lanzó propuestas de cambio. “Hay que terminar con la ley de acoples, impulsar una reforma constitucional que garantice la independencia judicial, limitar las reelecciones y generar condiciones para que crezca el sector privado. El objetivo es que cualquier tucumano pueda trabajar sin pedirle permiso al poder político”.
Grobocopatel cerró con un llamado a la reflexión: “Hace falta construir una esfera pública en Tucumán. Que se hable de los problemas y de las soluciones. No alcanza solo con los medios tradicionales; los tucumanos tienen que proponerse cambiar su provincia, más allá de lo partidario”.