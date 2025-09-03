"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

El joven también apuntó contra la falta de independencia judicial. “El caso del juez Daniel Leiva lo muestra claramente: fue grabado frenando una causa contra un legislador oficialista. ¿Qué pasó después? No lo investigaron a él, sino que destituyeron al juez que lo denunció. En Tucumán, la impunidad funciona así: se castiga a los que intentan hacer justicia y se protege a los que sostienen al régimen”, cuestionó.