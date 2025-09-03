Secciones
SociedadActualidad

Qué pasa si tirás agua oxigenada en el inodoro una vez por semana

Tirar agua oxigenada en el inodoro una vez por semana es un truco casero que ayuda a desinfectar, eliminar olores y mantener la higiene del baño sin necesidad de productos costosos.

Por qué recomiendan tirar agua oxigenada en el inodoro una vez por semana Por qué recomiendan tirar agua oxigenada en el inodoro una vez por semana Gemini AI
Hace 3 Hs

Limpiar el baño es una tarea que nadie disfruta, pero que es fundamental para mantener la higiene del hogar. Sin embargo, más allá de los productos de limpieza tradicionales, existe un truco casero que promete revolucionar la forma en que cuidamos el inodoro. Se trata de una práctica simple y económica que, según los expertos en limpieza, ofrece beneficios sorprendentes y duraderos.

Uno por uno, todos los beneficios de tener una lengua de suegra en el hogar

Uno por uno, todos los beneficios de tener una lengua de suegra en el hogar

¿Sabías que un producto tan común como el agua oxigenada puede ser la clave para una limpieza profunda y efectiva? Aplicar este líquido en el inodoro una vez a la semana no solo te ayudará a mantenerlo impecable, sino que también ataca problemas que los desinfectantes convencionales a menudo no resuelven. 

Por qué recomiendan tirar agua oxigenada en el inodoro una vez por semana

Mantener la higiene del inodoro, un foco de gérmenes y bacterias, es más sencillo con la ayuda del agua oxigenada. Este líquido se destaca por su capacidad para eliminar microorganismos de forma natural, gracias a su acción antiséptica. 

Además, su poder desodorizante neutraliza los olores desagradables, asegurando un ambiente más fresco. La aplicación de una taza de agua oxigenada una vez por semana no solo desinfecta, sino que también actúa como un blanqueador suave que previene la formación de manchas amarillas y sarro, facilitando el mantenimiento y evitando el uso de productos más agresivos.

Cómo usar agua oxigenada para limpiar el inodoro

- Tirar una taza de agua oxigenada de forma directa en la taza del inodoro.

- Dejar actuar al menos 20 minutos para que haga efecto.

- Frotar suave con el cepillo y enjuagar con agua.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas

Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

Más de un día sin agua en Santiago: ¿cuándo será el corte y a quiénes afecta?

Más de un día sin agua en Santiago: ¿cuándo será el corte y a quiénes afecta?

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
5

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
6

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Más Noticias
Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Comentarios