Qué pasa si tirás agua oxigenada en el inodoro una vez por semana

Limpiar el baño es una tarea que nadie disfruta, pero que es fundamental para mantener la higiene del hogar. Sin embargo, más allá de los productos de limpieza tradicionales, existe un truco casero que promete revolucionar la forma en que cuidamos el inodoro. Se trata de una práctica simple y económica que, según los expertos en limpieza, ofrece beneficios sorprendentes y duraderos.