El apoyo de un campeón del mundo a Franco Colapinto en medio de las críticas en Alpine

Paulo Dybala estuvo en el GP de Países Bajos de Fórmula 1, visitó el box de la escudería francesa y respaldó al piloto argentino tras las declaraciones de Flavio Briatore.

DOS ARGENTINOS EN ZANDVOORT. Franco Colapinto y Paulo Dybala coincidieron en el GP neerlandés y dejaron una postal inesperada junto a Flavio Briatore. DOS ARGENTINOS EN ZANDVOORT. Franco Colapinto y Paulo Dybala coincidieron en el GP neerlandés y dejaron una postal inesperada junto a Flavio Briatore.
Hace 2 Hs

El Gran Premio de Países Bajos tuvo un condimento extra para los fanáticos argentinos: Paulo Dybala viajó hasta Zandvoort y se cruzó con Franco Colapinto en el paddock, en un fin de semana cargado de tensión para Alpine. La foto que los mostró juntos, con Flavio Briatore de por medio, se viralizó en las redes y fue publicada por la propia escudería con la frase: “Una visita de clase mundial”.

La “Joya” había jugado 45 minutos en la victoria 1-0 de la Roma frente a Pisa antes de trasladarse a tierras neerlandesas. En el box del equipo francés entregó camisetas como obsequio: una de la Roma, dedicada a Briatore, y una de la Selección Argentina para Colapinto. Además, se tomó un tiempo para elogiar públicamente al joven piloto de Pilar. “Es un privilegio que nos represente. Vi muchas banderas y camisetas argentinas en el circuito y se siente el apoyo. Franco es muy querido y hay que acompañarlo”, señaló en diálogo con Fox Sports.

VISITA DE LUJO. La cuenta oficial de Alpine compartió la postal y Dybala dejó su mensaje en los comentarios. VISITA DE LUJO. La cuenta oficial de Alpine compartió la postal y Dybala dejó su mensaje en los comentarios.

El encuentro se dio en el marco de un fin de semana especial para Colapinto. Bajo la presión de las críticas que Briatore había lanzado días atrás, el bonaerense respondió en pista con un sólido 11° puesto, su mejor actuación desde que se sumó a Alpine. La carrera en Zandvoort estuvo marcada por abandonos de figuras como Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris, y el argentino supo aprovechar la oportunidad con adelantamientos que lo acercaron a los puntos.

Al finalizar la prueba, Colapinto expresó su frustración por no haber podido sumar, aunque destacó la entrega del equipo. Briatore, que había cuestionado su rendimiento, también terminó reconociendo la actuación. “Franco hizo una muy buena carrera, probablemente la más sólida de esta temporada hasta ahora”, remarcó.

La visita de Dybala sumó respaldo y visibilidad en un momento clave para Colapinto, que ya se prepara para volver a correr el próximo fin de semana en Monza, un circuito especial para él: allí debutó en la Fórmula 1 hace exactamente un año.

