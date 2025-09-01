El apoyo de un campeón del mundo a Franco Colapinto en medio de las críticas en Alpine

La “Joya” había jugado 45 minutos en la victoria 1-0 de la Roma frente a Pisa antes de trasladarse a tierras neerlandesas. En el box del equipo francés entregó camisetas como obsequio: una de la Roma, dedicada a Briatore, y una de la Selección Argentina para Colapinto. Además, se tomó un tiempo para elogiar públicamente al joven piloto de Pilar. “Es un privilegio que nos represente. Vi muchas banderas y camisetas argentinas en el circuito y se siente el apoyo. Franco es muy querido y hay que acompañarlo”, señaló en diálogo con Fox Sports.