Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo continúa internado por una infección urinaria

La salud del entrenador mantiene en vilo al mundo "xeneize". El DT pasó la noche en observación en una clínica de Belgrano y se esperan novedades en las próximas horas.

EN OBSERVACIÓN. Miguel Ángel Russo permanece internado en el Instituto Fleni, mientras los médicos siguen de cerca su evolución por una infección urinaria. EN OBSERVACIÓN. Miguel Ángel Russo permanece internado en el Instituto Fleni, mientras los médicos siguen de cerca su evolución por una infección urinaria.
Hace 1 Hs

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, quedó internado en el Instituto Fleni tras detectársele una infección urinaria durante una serie de estudios médicos. El entrenador de 69 años ingresó el martes por la mañana y, aunque en un principio se evaluó la posibilidad de que regresara a su domicilio, los médicos recomendaron que permaneciera en observación para seguir de cerca su evolución y suministrarle antibióticos e hidratación por vía endovenosa.

Fuentes allegadas al club transmitieron calma al señalar que Russo se encuentra estable, acompañado por su familia en una sala común y con buen ánimo. “Pasó bien la noche”, remarcaron desde el entorno del entrenador. De todas maneras, será clave la jornada de este miércoles para definir si recibe el alta o continúa bajo control un día más, en el marco de una medida precautoria.

La imagen del domingo en Mar del Plata, donde se lo vio debilitado en el banco de suplentes durante el triunfo ante Aldosivi, había generado preocupación en los hinchas. La internación del martes no hizo más que profundizar ese sentimiento, aunque desde Boca aclararon que la decisión de mantenerlo en la clínica responde únicamente a la necesidad de garantizar un seguimiento médico cercano.

No es la primera vez que la salud de Russo ocupa la agenda: en 2017 enfrentó un cáncer de próstata mientras dirigía en Colombia y logró sobreponerse sin dejar la actividad. Esa historia de lucha explica en parte el hermetismo que rodea cualquier novedad sobre su estado actual.

Úbeda, al frente de la práctica

Mientras se aguarda por la evolución del DT, será su principal ayudante, Claudio Úbeda, quien dirija el entrenamiento de esta tarde en el predio de Ezeiza. Lo acompañará Juvenal Rodríguez y el resto del cuerpo técnico. La planificación semanal prevé doble turno el viernes, con la mira puesta en el próximo compromiso oficial: el domingo 14 de septiembre, cuando Boca visite a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El regreso de Russo al trabajo dependerá de la respuesta al tratamiento y de las indicaciones médicas. Por lo pronto, la prioridad está puesta en su recuperación, en un momento que mantiene expectante a todo el mundo Boca.

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Los platos rotos del freno en la economía

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

