Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo continúa internado por una infección urinaria

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, quedó internado en el Instituto Fleni tras detectársele una infección urinaria durante una serie de estudios médicos. El entrenador de 69 años ingresó el martes por la mañana y, aunque en un principio se evaluó la posibilidad de que regresara a su domicilio, los médicos recomendaron que permaneciera en observación para seguir de cerca su evolución y suministrarle antibióticos e hidratación por vía endovenosa.