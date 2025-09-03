Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo continúa internado por una infección urinaria

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, quedó internado en el Instituto Fleni tras detectársele una infección urinaria durante una serie de estudios médicos. El entrenador de 69 años ingresó el martes por la mañana y, aunque en un principio se evaluó la posibilidad de que regresara a su domicilio, los médicos recomendaron que permaneciera en observación para seguir de cerca su evolución y suministrarle antibióticos e hidratación por vía endovenosa.
Fuentes allegadas al club transmitieron calma al señalar que Russo se encuentra estable, acompañado por su familia en una sala común y con buen ánimo. “Pasó bien la noche”, remarcaron desde el entorno del entrenador. De todas maneras, será clave la jornada de este miércoles para definir si recibe el alta o continúa bajo control un día más, en el marco de una medida precautoria.
La imagen del domingo en Mar del Plata, donde se lo vio debilitado en el banco de suplentes durante el triunfo ante Aldosivi, había generado preocupación en los hinchas. La internación del martes no hizo más que profundizar ese sentimiento, aunque desde Boca aclararon que la decisión de mantenerlo en la clínica responde únicamente a la necesidad de garantizar un seguimiento médico cercano.
La imagen de Russo durmiÃ©ndose en el banco es muy lamentable. Honestamente no puede pasar. Es un punto para pensar. Es una cuestiÃ³n de lÃ³gica. No estÃ¡ bien fÃsicamente para ser el DT de Boca. pic.twitter.com/pe22YrtFPQ— AdriÃ¡n SÃ¡nchez (@AdriSanchez32) August 31, 2025
No es la primera vez que la salud de Russo ocupa la agenda: en 2017 enfrentó un cáncer de próstata mientras dirigía en Colombia y logró sobreponerse sin dejar la actividad. Esa historia de lucha explica en parte el hermetismo que rodea cualquier novedad sobre su estado actual.
Úbeda, al frente de la práctica
Mientras se aguarda por la evolución del DT, será su principal ayudante, Claudio Úbeda, quien dirija el entrenamiento de esta tarde en el predio de Ezeiza. Lo acompañará Juvenal Rodríguez y el resto del cuerpo técnico. La planificación semanal prevé doble turno el viernes, con la mira puesta en el próximo compromiso oficial: el domingo 14 de septiembre, cuando Boca visite a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
El regreso de Russo al trabajo dependerá de la respuesta al tratamiento y de las indicaciones médicas. Por lo pronto, la prioridad está puesta en su recuperación, en un momento que mantiene expectante a todo el mundo Boca.