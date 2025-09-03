Homo Argentum ya tiene fecha de estreno en las plataformas de streaming

El desafío de hacer Homo Argentum

El propio actor describió este desafío como brutal, donde cada personaje fue caracterizado al detalle, con largas horas de maquillaje y una inmersión en la forma de pensar y actuar tanto de un director de cine de fama internacional hasta de un vendedor callejero de dólares de la calle Florida. Allí, se exploran diversas dimensiones que atravesarían a la cultura argentina, que se mezclan entre "nuestras virtudes y nuestras miserias", dijo Francella,entre el oportunismo, la doble moral, la idolatría futbolera o la cultura del “canuto”.