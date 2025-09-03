Aún en las carteleras y motivo de nuevas funciones en las salas de cine, Homo Argentum ya tiene fecha de estreno en las plataformas de streaming. Tras consagrarse como un éxito de los estrenos cinematográficos nacionales de todos los tiempos, la película protagonizada por Guillermo Francella se incorporará al catálogo de los servicios on demand para que los espectadores también puedadn disfrutarla en casa.
Homo Argentum se convirtió en un fenómeno de las boleterías. Tan solo en 11 días registró más de 1.080.000 personas en las taquillas, un dato que revela que, entre toda la cartelera, seis de cada 10 personas prefirieron la obra de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Su desempeño entre el público fue uno de los factores que aseguraron su inclusión en el catálogo de los servicios de streaming.
¿Cuándo llega a las plataformas de streaming?
El exitoso largometraje llegará en exclusiva a la plataforma de Disney* el 19 de diciembre de 2025, tras su estreno el 14 de agosto en las carteleras de cines nacionales. Mientras tanto, la película experimenta la expansión internacional y ya tiene fechas fijadas en otros mercados de la región. En Paraguay, Homo Argentum tendrá su debut el 4 de septiembre, en Perú el 23 de septiembre, en Ecuador el 16 de octubre y en Brasil el 20 de noviembre.
La propuesta narrativa de Homo Argentum se libera de la forma de relatar más convencional del cine. Se trata de una película compuesta por 16 relatos satíricos que atraviesan las diversas capas sociales culturales del país. Estas viñetas se dividen en duraciones de uno y doce minutos, donde un camaleónico Guillermo Francella adopta un personaje completamente distinto.
El desafío de hacer Homo Argentum
El propio actor describió este desafío como brutal, donde cada personaje fue caracterizado al detalle, con largas horas de maquillaje y una inmersión en la forma de pensar y actuar tanto de un director de cine de fama internacional hasta de un vendedor callejero de dólares de la calle Florida. Allí, se exploran diversas dimensiones que atravesarían a la cultura argentina, que se mezclan entre "nuestras virtudes y nuestras miserias", dijo Francella,entre el oportunismo, la doble moral, la idolatría futbolera o la cultura del “canuto”.
La inspiración para esta obra proviene de clásicos de la comedia italiana que influyeron tanto en Francella como en los directores. El guion, a cargo de Andrés Duprat junto a Mariano Cohn, Gastón Duprat y otros colaboradores, construye un mosaico de relatos autónomos que ofrecen una reflexión colectiva sobre la sociedad argentina contemporánea.