Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Homo Argentum ya tiene fecha de estreno en las plataformas de streaming

La película protagonizada por Guillermo Francella sentó récords en las taquillas, lo que aseguró su lugar en el catálogo de los servicios on demand.

¿Cuándo se estrena Homo Argentum en Disney+? ¿Cuándo se estrena Homo Argentum en Disney+?
Hace 3 Hs

Aún en las carteleras y motivo de nuevas funciones en las salas de cine, Homo Argentum  ya tiene fecha de estreno en las plataformas de streaming. Tras consagrarse como un éxito de los estrenos cinematográficos nacionales de todos los tiempos, la película protagonizada por Guillermo Francella se incorporará al catálogo de los servicios on demand para que los espectadores también puedadn disfrutarla en casa.

Oscar 2025: las tres películas españolas que buscan hacer historia en Hollywood

Oscar 2025: las tres películas españolas que buscan hacer historia en Hollywood

Homo Argentum se convirtió en un fenómeno de las boleterías. Tan solo en 11 días registró más de 1.080.000 personas en las taquillas, un dato que revela que, entre toda la cartelera, seis de cada 10 personas prefirieron la obra de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Su desempeño entre el público fue uno de los factores que aseguraron su inclusión en el catálogo de los servicios de streaming.

¿Cuándo llega a las plataformas de streaming?

El exitoso largometraje llegará en exclusiva a la plataforma de Disney* el 19 de diciembre de 2025, tras su estreno el 14 de agosto en las carteleras de cines nacionales. Mientras tanto, la película experimenta la expansión internacional y ya tiene fechas fijadas en otros mercados de la región. En Paraguay, Homo Argentum tendrá su debut el 4 de septiembre, en Perú el 23 de septiembre, en Ecuador el 16 de octubre y en Brasil el 20 de noviembre.

La propuesta narrativa de Homo Argentum se libera de la forma de relatar más convencional del cine. Se trata de una película compuesta por 16 relatos satíricos que atraviesan las diversas capas sociales culturales del país. Estas viñetas se dividen en duraciones de uno y doce minutos, donde un camaleónico Guillermo Francella adopta un personaje completamente distinto.

El desafío de hacer Homo Argentum

El propio actor describió este desafío como brutal, donde cada personaje fue caracterizado al detalle, con largas horas de maquillaje y una inmersión en la forma de pensar y actuar tanto de un director de cine de fama internacional hasta de un vendedor callejero de dólares de la calle Florida. Allí, se exploran diversas dimensiones que atravesarían a la cultura argentina, que se mezclan entre "nuestras virtudes y nuestras miserias", dijo Francella,entre el oportunismo, la doble moral, la idolatría futbolera o la cultura del “canuto”.

La inspiración para esta obra proviene de clásicos de la comedia italiana que influyeron tanto en Francella como en los directores. El guion, a cargo de Andrés Duprat junto a Mariano Cohn, Gastón Duprat y otros colaboradores, construye un mosaico de relatos autónomos que ofrecen una reflexión colectiva sobre la sociedad argentina contemporánea.

Temas Guillermo Francella
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras el éxito de Homo argentum: cuándo se estrena la cuarta temporada de El encargado

Tras el éxito de "Homo argentum": cuándo se estrena la cuarta temporada de "El encargado"

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
5

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
6

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Más Noticias
Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Comentarios