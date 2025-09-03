Secciones
Oscar 2025: las tres películas españolas que buscan hacer historia en Hollywood

Competirán por convertirse en la representante oficial de España dentro de la categoría de Mejor Película Internacional.

Hace 3 Hs

Las miradas del cine español están puestas en Los Ángeles. La Academia de Cine ha anunciado las tres películas que competirán por convertirse en la representante oficial de España en la próxima edición de los Premios Oscar —la número 98— dentro de la categoría de Mejor Película Internacional.

Los títulos seleccionados son:

Romería, de Carla Simón

Sirat, de Oliver Laxe

Sorda, de Eva Libertad

El anuncio se realizó en la sede de la institución, en un acto presentado por Juan Diego Botto y Emma Suárez, junto al presidente Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina. La decisión final se conocerá el 17 de septiembre, cuando se anuncie cuál de estas tres producciones será la candidata española a los Oscar 2025.

Romería: la memoria íntima según Carla Simón

Con Romería, la cineasta catalana cierra una trilogía sobre su memoria familiar. Tras el éxito de Alcarràs, con la que obtuvo el Oso de Oro en Berlín, Simón regresa con una propuesta más arriesgada, donde mezcla naturalismo, fábula y evocación onírica.

La película sigue a Marina, una joven que viaja a Vigo para encontrarse con la familia de su padre biológico, fallecido de sida cuando ella era niña. A través del diario de su madre y del vínculo con un primo, reconstruirá los fragmentos de una memoria marcada por la ausencia.

Estrenada en Cannes y con llegada a los cines este 5 de septiembre, Romería apunta a ser una de las apuestas más sólidas del año.

Sirat: Oliver Laxe y un viaje sensorial hacia el desierto

La tercera película de Oliver Laxe ha sido uno de los fenómenos del cine español en 2025. Presentada en Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado, Sirat combina aventura y experiencia sensorial.

El filme cuenta la búsqueda que un padre (interpretado por Sergi López) y su hijo emprenden para encontrar a la hija mayor, perdida en raves de Marruecos. En su travesía por el desierto, acompañados por un grupo de fiesteros, la incertidumbre se convierte en el motor de un viaje visualmente hipnótico.

Con más de 2,6 millones de euros recaudados en salas y un estreno en EE.UU. confirmado para el 14 de noviembre de la mano de Neon, Sirat es una firme candidata para conquistar a la Academia de Hollywood.

Sorda: el debut revelador de Eva Libertad

La murciana Eva Libertad debuta en el largometraje con Sorda, una película profundamente personal que parte de un cortometraje realizado junto a su hermana, la actriz Miriam Garlo (sorda en la vida real).

El filme narra la historia de Ángela, una mujer sorda que vive con su pareja oyente, Héctor. Cuando deciden ser padres, resurgen las barreras sociales y emocionales que la protagonista creía haber superado.

Premiada con la Biznaga de Oro en Málaga y el Premio del Público en la Berlinale, Sorda ha superado los 700.000 euros de taquilla y se perfila como una de las sorpresas más emotivas de la temporada.

España y el Oscar: un sueño lejano

España ha ganado el Oscar a Mejor Película Internacional en cuatro ocasiones:

Volver a empezar (1983), de José Luis Garci

Belle Époque (1993), de Fernando Trueba

Todo sobre mi madre (2000), de Pedro Almodóvar

Mar adentro (2005), de Alejandro Amenábar

Desde entonces, solo dos películas han logrado colarse en las nominaciones: Dolor y gloria (2020) y La sociedad de la nieve (2023).

Este año, la carrera se renueva con tres propuestas muy distintas, pero unidas por la ambición de volver a situar al cine español en la gala más importante de Hollywood.

