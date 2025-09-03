Cuál de estos ejercicios queman más calorías: ¿caminar, levantar pesas o andar en bicicleta?

Si lo que queremos es bajar de peso a través del ejercicio, el primer paso es ponernos objetivos realistas y fáciles de cumplir. Por ejemplo, perder 450 gramos de grasa por semana, para el que es necesario generar un déficit de aproximadamente 3.500 calorías, lo que se traduce en un déficit de 500 calorías por día. Una estrategia efectiva para lograr esto es combinar una reducción en la ingesta calórica diaria con un aumento en la actividad física.