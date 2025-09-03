Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Nuestro nombre es en una parte esencial de nuestra identidad. Es lo primero que aprendemos a escribir, lo que nos diferencia de los demás y, en muchas ocasiones, lo que condiciona la percepción que los demás tienen de nosotros. La elección de un nombre es un asunto de gran importancia en muchas culturas, y puede ser mucho más que una simple etiqueta, es una pieza clave en la construcción de nuestra personalidad.
La elección puede provenir del árbol genealógico, porque muchas veces se elige el nombre de un abuelo o abuela, incluso de un tío o tía. También de personajes famosos, de hijos de famosos, de personajes del cine y de la televisión. También hay nombres que se ponen de moda y que se repiten en las partidas de nacimiento durante períodos que pueden ir de uno a varios años.
Desde hace unos años, la psicología trata de demostrar cuál es la relación entre el nombre y el desarrollo de la personalidad.
¿Cómo influye el nombre en nuestra personalidad según los expertos?
Algunas evidencias de que el nombre puede afectar nuestra personalidad provienen de un estudio difundido, en 2021, por la BBC y realizado por David Zhu, psicólogo de la Universidad Estatal de Arizona.
En ese artículo, Zhu sostiene que “un nombre se usa para identificar a un individuo y comunicarse con él a diario, y sirve como la base misma de la propia concepción de uno mismo, especialmente en relación con los demás”.
Sin embargo, el nombre, en realidad, no ayudaría a formar nuestra personalidad, sino que marca nuestra identidad o al menos parte de ella, según otro artículo, del sitio Mujer Hoy.
En él, se cita a uno de los creadores de la psicología de la personalidad, Gordon Allport (1867-1967), cuando escribe: “El anclaje más importante de nuestra propia identidad a lo largo de la vida sigue siendo nuestro propio nombre”.