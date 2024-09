Algo más sobre Benjamín Josset, el tucumano que estuvo en el “Día D”

Rumbo a Glasgow

En Buenos Aires se conectó con el Comité de las Fuerzas Francesas Libres. Después de falsificar su fecha de nacimiento para que no advirtieran que era menor de edad, consiguió embarcarse rumbo a Glasgow. Solo en el viaje –un mes entre navegación y puertos- hay material para una novela. Cuenta Guiral en Liberátion: “Los mares están infestados de submarinos enemigos. Su periplo lo lleva a las islas de Cabo Verde, las Bahamas, Nueva Escocia, Terranova, las costas islandesas. Luego, este sudamericano que no habla ni una palabra de francés se integra en la 2ª compañía de tanques del teniente Ratard en Old Dean Camp, en la provincia de Camberley. Asignado a las transmisiones, comparte la vida cotidiana de un dormitorio de bretones. No habla o casi no habla, pero logra seguir las conversaciones. Convocado un día por su teniente, se lanza en una exposición sobre sus actividades. Su interlocutor sonríe. Benjamin, el argentino, no habla francés... ¡pero sí bretón! No importa el idioma. Otra reunión decisiva le espera: la del general Leclerc y su mítica 2ª división blindada (DB) en Brazzaville”.