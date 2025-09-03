El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El pronóstico del tiempo para este miércoles anuncia una jornada mayormente soleada y cálida, antes del ingreso de un frente nuboso que desataría lluvias y provocaría un drástico descenso de la temperatura a partir de mañana jueves. La máxima de hoy llegaría a los 25 °C.
Las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostienen que la temperatura mínima fue de 8 °C, mientras que la sensación térmica llegó a los 7 °C. La nubosidad fue del 33% y la humedad del 80%.
La temperatura subirá a lo largo de la mañana y para el mediodía se espera una media de 21 °C, con el cielo despejado y una humedad del 43%. Los vientos soplarán leves desde el sector sur.
Durante la tarde la temperatura llegaría a los 25 °C mientras la humedad se mantendría cercana al 40% mientras que la nubosidad rondaría el 25%. Los vientos serían más intensos también del sector sur.
Hacia la noche el cielo seguirá poblándose de nubes y se espera que la humedad alcance un 75% y que la temperatura descienda al menos hasta los 11 °C.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El pronóstico del SMN anticipan para el jueves el ingreso de un frente nuboso que podría provocar precipitaciones débiles durante la madrugada y algunas horas de la mañana. La máxima sería de apenas 13 °C mientras que la mínima rondaría los 9 °C.
Para el viernes anticipan una mañana aún más fría, con una mínima de 7 °C. La nubosidad podría descender levemente por la tarde y la máxima alcanzaría los 15 °C.
El sábado y el domingo comenzarán fríos, con mínimas de alrededor de los 5 °C, mientras que por la tarde se tornarían mayormente soleados. Las máximas rondarían los 20 °C ambos días.