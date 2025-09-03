Día de la Industria: el sector reclama un desarrollo equilibrado

Luis Macario, presidente de la UIC, se encargó de abrir el coloquio en la ciudad mediterránea. Y, ante 900 asistentes, expuso que el país logró en el último año y medio avances significativos en materia económica, pero que aún resta un largo camino por recorrer. Resaltó la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal, el superávit comercial y una baja en el riesgo país. Señaló además la normalización parcial del mercado cambiario, mejoras en la legislación laboral y simplificación de trámites burocráticos, lo que, según dijo, “muestra que la macro entró en una instancia de racionalidad”. Sin embargo, advirtió que aún resta un largo camino y que sostener el equilibrio fiscal por un tiempo prolongado exigirá altas dosis de sacrificio.