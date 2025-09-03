Secciones
Distribuidores de Insumos Agropecuarios realizan su cumbre en Tucumán
Hace 2 Hs

La reunión anual de la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios de la República Argentina (Fedia) se realizará el viernes en esta ciudad. Así lo informó el presidente de la Cámara de Distribuidores de Insumos Agropecuarios de Tucumán (Cadiat), Mariano Malmierca

La Fedia que reúne a todas las empresas distribuidoras de productos para el agro, semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios y para la protección de cultivos está integrada por cámaras que representan a las distintas zonas del país teniendo una cobertura nacional. 

Problemática

“El objetivo de la reunión en nuestra provincia es interiorizarse de la problemática de la región NOA donde se destacan el abordaje de cuestiones impositivas y logísticas y la implementación de un sistema de trazabilidad que permita un seguimiento riguroso de los productos fitosanitarios, garantizando su calidad y correcto uso”, indicó el titular de Cadiat.

Asimismo, “la institución busca promover prácticas responsables que aseguren la sostenibilidad del negocio y la protección del medio ambiente, consolidándose como un actor clave en la construcción de una agricultura más eficiente y segura”, agregó.

