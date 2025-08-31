Secciones
Atenor HNO SRL: más de 50 años acompañando al agro, la industria y la construcción
Hace 6 Hs

Fundada en 1970, Atenor HNO SRL es una empresa familiar con una sólida trayectoria en el mercado regional, especializada en brindar soluciones integrales para los sectores agrícola, industrial y de la construcción.

Su influencia no se limita a Tucumán, sino que alcanza a provincias vecinas, consolidándose como un referente en la provisión de insumos clave para múltiples actividades productivas.

Con el compromiso de estar cerca de sus clientes, la empresa cuenta con tres sucursales estratégicamente ubicadas:

- Sucursal Centro: Junín 484.

- Sucursal Parque: avenida Gobernador del Campo 620.

- Sucursal Yerba Buena: avenida Aconquija 2039.

Y próximamente, abrirá una nueva sede en la Ciudad de Concepción, reafirmando su compromiso con el crecimiento y la expansión territorial.

Soluciones

La fortaleza de Atenor HNO SRL radica en su amplia y diversificada oferta de productos, adaptados a las exigencias de cada sector:

- Para el agro: insumos para el envasado de granos, legumbres, azúcar y frutas; materiales para invernaderos; film de polietileno negro, cristal y LDT; y productos para cosecha, entre otros.

- Para la industria y la construcción: soluciones de embalaje, elementos de higiene y seguridad industrial y vial, calzado e indumentaria de protección, y una extensa línea de artículos para cubrir las necesidades de empresas y obras.

Innovación

A lo largo de más de cinco décadas, la empresa ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas exigencias del mercado, gracias a la visión de las generaciones que hoy conviven en su gestión. Este proceso de renovación constante le permitió mantenerse competitiva y seguir ofreciendo productos de calidad con atención personalizada.

Conscientes de que el sector agropecuario atraviesa desafíos complejos como la escasez de recursos, la volatilidad del mercado y el impacto del cambio climático, Atenor HNO SRL apuesta a la inversión y la innovación como pilares fundamentales para sostener el crecimiento y acompañar la evolución de sus clientes.

En Atenor insistieron en que el aporte y la visión de la nueva generación familiar permitieron encarar los cambios con éxito en todos estos años de trabajo.

