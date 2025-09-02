Terminó la audiencia en Conmebol: Independiente y la U de Chile, a la espera del fallo

El reglamento de la Conmebol establece que los clubes son responsables de lo que suceda con sus hinchas, ya sea en casa o como visitantes. Ese es el punto de partida del expediente abierto tras la suspensión del partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, el pasado 20 de agosto. Sin embargo, Independiente insiste en que no hubo invasión de campo por parte de su parcialidad y que la interrupción se produjo cuando todavía no existían agresiones directas hacia los simpatizantes chilenos.