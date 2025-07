Graciela Alfano y su explosiva respuesta a Susana Giménez: “Siempre me odió”

La respuesta de Graciela Alfano: “Está proyectando su propio odio”

La reacción de Graciela Alfano no tardó en llegar. A través de un mensaje enviado a una de las panelistas del ciclo, la ex vedette recogió el guante y respondió con firmeza a las acusaciones de Susana. “Lo que dijo Susana me dio vergüenza ajena... Me pareció un desborde exagerado. Estamos hablando de un tapado de una tapa de los años 90. Me parece que no entendió”, expresó Alfano.