Adrián Sánchez llegó a los 100 partidos en Atlético Tucumán y dejó un emotivo mensaje a los hinchas

El mediocampista del “Decano” celebró su centenario de partidos con la camiseta celeste y blanca. En redes sociales agradeció al club, a los hinchas y a su familia por acompañarlo en cada paso de su carrera.

Adrián Sánchez cumplió 100 partidos con la camiseta de Atlético Tucumán. Adrián Sánchez cumplió 100 partidos con la camiseta de Atlético Tucumán. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Hace 1 Hs

En La Plata,  Adrián Sánchez cumplió 100 partidos oficiales con la camiseta de Atlético. El mediocampista, que se ganó un lugar en el plantel por su entrega y regularidad, compartió en redes sociales un mensaje cargado de emoción y gratitud.

“Es un honor y privilegio para mí cumplir 100 partidos con esta linda camiseta”, comenzó escribiendo el futbolista en Instagram, luego de que la cuenta oficial del club diese a conocer el dato estadístico.

En sus palabras, no faltó el reconocimiento al club y a su gente. “Completamente agradecido con Atlético Tucumán por darme la oportunidad de poder lograrlo y generar en mí el sentido de pertenencia hacia el club. A los decanos, reconocerles que siempre están apoyando, sea cual sea la situación, y se valora mucho”, expresó.

Sánchez destacó que a lo largo de estos encuentros transitó momentos buenos y malos, pero siempre con el compromiso de dar lo mejor. “Entre virtudes y defectos, pero siempre dando el máximo en el lugar que toque”, remarcó.

Post Instagram

El volante también dedicó un párrafo especial a las personas que lo acompañan día a día. “Gracias a los que están en el día a día que me hacen disfrutar del club, a mi familia y amigos, a @twentytwo_sm por acompañar. Mención especial para mi esposa @belucaldarella, que no permite que desista de los objetivos y por estar siempre al pie del cañón”, cerró.

El mensaje fue rápidamente replicado por hinchas y seguidores que no dudaron en felicitarlo por la marca alcanzada y agradecerle por su entrega con la camiseta celeste y blanca. 

