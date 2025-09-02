Adrián Sánchez llegó a los 100 partidos en Atlético Tucumán y dejó un emotivo mensaje a los hinchas

En La Plata, Adrián Sánchez cumplió 100 partidos oficiales con la camiseta de Atlético. El mediocampista, que se ganó un lugar en el plantel por su entrega y regularidad, compartió en redes sociales un mensaje cargado de emoción y gratitud.
“Es un honor y privilegio para mí cumplir 100 partidos con esta linda camiseta”, comenzó escribiendo el futbolista en Instagram, luego de que la cuenta oficial del club diese a conocer el dato estadístico.
En sus palabras, no faltó el reconocimiento al club y a su gente. “Completamente agradecido con Atlético Tucumán por darme la oportunidad de poder lograrlo y generar en mí el sentido de pertenencia hacia el club. A los decanos, reconocerles que siempre están apoyando, sea cual sea la situación, y se valora mucho”, expresó.
Sánchez destacó que a lo largo de estos encuentros transitó momentos buenos y malos, pero siempre con el compromiso de dar lo mejor. “Entre virtudes y defectos, pero siempre dando el máximo en el lugar que toque”, remarcó.
Post Instagram
El volante también dedicó un párrafo especial a las personas que lo acompañan día a día. “Gracias a los que están en el día a día que me hacen disfrutar del club, a mi familia y amigos, a @twentytwo_sm por acompañar. Mención especial para mi esposa @belucaldarella, que no permite que desista de los objetivos y por estar siempre al pie del cañón”, cerró.
El mensaje fue rápidamente replicado por hinchas y seguidores que no dudaron en felicitarlo por la marca alcanzada y agradecerle por su entrega con la camiseta celeste y blanca.