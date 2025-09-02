Tras el mensaje de Williams, James Vowles se sumó al recuerdo del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para volver a Monza, el circuito que marcó su bautismo en la Fórmula 1 en 2024. Y a pocos días de ese momento, un mensaje desde Inglaterra volvió a ponerlo en el centro de la escena. James Vowles, director de Williams y uno de los principales defensores del argentino en sus primeros pasos, le dedicó un posteo en redes sociales que rápidamente recorrió el ambiente del automovilismo.
“Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas, le dimos la bienvenida a Franco a la Fórmula 1 por primera vez”, escribió el ingeniero británico en sus cuentas oficiales, junto a dos imágenes: una en la que aparece con el piloto y otra del monoplaza con el que el pilarense debutó en la Máxima.
Vowles destacó aquella actuación, cuando Colapinto terminó 12° tras largar desde el puesto 18, mientras que Alex Albon sumó dos puntos con el noveno lugar. “Tuvo un debut sólido”, subrayó.
El recuerdo no pasó desapercibido para el propio Colapinto, que respondió: “¡¡El tiempo vuela!! Mis mejores recuerdos”.
Race week, again. Going to one of the most iconic circuits on the calendar in Monza is always something I look forward to. This time last year we welcomed Franco into Formula 1 for the very first time. He delivered a solid debut drive, finishing P12, while Alex finished in aâ¦ pic.twitter.com/e98Rjangxa— James Vowles (@JV_F1) September 2, 2025
El gesto del “Tío James”, como lo apodaron los fanáticos argentinos, se sumó al mensaje que la escudería Williams había publicado el día anterior en sus cuentas oficiales. Allí, el equipo con sede en Grove recordó que el 1 de septiembre de 2024 Colapinto se subió al FW46 para su debut en la Fórmula 1 y resaltó que terminó en la posición 12 en el mítico trazado italiano.
Contraste con Alpine
El mensaje llega en un momento particular para el argentino. Colapinto viene de conseguir su mejor resultado con Alpine, un 11° puesto en Países Bajos, y de enfrentar críticas públicas de Flavio Briatore, asesor del equipo. Vowles ya lo había respaldado en la previa de esa carrera, cuando advirtió sobre la presión extra que enfrentan los pilotos jóvenes y lo puso como ejemplo de rendimiento en contextos adversos.
Mientras Williams disfruta de un buen presente en la zona media de la parrilla y busca puntos en Monza con Albon y Carlos Sainz, Vowles volvió a demostrar que Colapinto todavía ocupa un lugar especial en su memoria.