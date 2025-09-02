Tras el mensaje de Williams, James Vowles se sumó al recuerdo del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1

“Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas, le dimos la bienvenida a Franco a la Fórmula 1 por primera vez”, escribió el ingeniero británico en sus cuentas oficiales, junto a dos imágenes: una en la que aparece con el piloto y otra del monoplaza con el que el pilarense debutó en la Máxima.