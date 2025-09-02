Secciones
DeportesMotores

Tras el mensaje de Williams, James Vowles se sumó al recuerdo del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El ingeniero británico compartió en redes sociales imágenes del argentino en Monza 2024 y resaltó que tuvo “un debut sólido” en la Máxima.

EN EL RECUERDO. James Vowles publicó una foto junto a Colapinto y del FW46 con el que el argentino debutó en Monza. EN EL RECUERDO. James Vowles publicó una foto junto a Colapinto y del FW46 con el que el argentino debutó en Monza.
Hace 1 Hs

Franco Colapinto se prepara para volver a Monza, el circuito que marcó su bautismo en la Fórmula 1 en 2024. Y a pocos días de ese momento, un mensaje desde Inglaterra volvió a ponerlo en el centro de la escena. James Vowles, director de Williams y uno de los principales defensores del argentino en sus primeros pasos, le dedicó un posteo en redes sociales que rápidamente recorrió el ambiente del automovilismo.

“Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas, le dimos la bienvenida a Franco a la Fórmula 1 por primera vez”, escribió el ingeniero británico en sus cuentas oficiales, junto a dos imágenes: una en la que aparece con el piloto y otra del monoplaza con el que el pilarense debutó en la Máxima.

Vowles destacó aquella actuación, cuando Colapinto terminó 12° tras largar desde el puesto 18, mientras que Alex Albon sumó dos puntos con el noveno lugar. “Tuvo un debut sólido”, subrayó.

El recuerdo no pasó desapercibido para el propio Colapinto, que respondió: “¡¡El tiempo vuela!! Mis mejores recuerdos”.

El gesto del “Tío James”, como lo apodaron los fanáticos argentinos, se sumó al mensaje que la escudería Williams había publicado el día anterior en sus cuentas oficiales. Allí, el equipo con sede en Grove recordó que el 1 de septiembre de 2024 Colapinto se subió al FW46 para su debut en la Fórmula 1 y resaltó que terminó en la posición 12 en el mítico trazado italiano.

Contraste con Alpine

El mensaje llega en un momento particular para el argentino. Colapinto viene de conseguir su mejor resultado con Alpine, un 11° puesto en Países Bajos, y de enfrentar críticas públicas de Flavio Briatore, asesor del equipo. Vowles ya lo había respaldado en la previa de esa carrera, cuando advirtió sobre la presión extra que enfrentan los pilotos jóvenes y lo puso como ejemplo de rendimiento en contextos adversos.

Mientras Williams disfruta de un buen presente en la zona media de la parrilla y busca puntos en Monza con Albon y Carlos Sainz, Vowles volvió a demostrar que Colapinto todavía ocupa un lugar especial en su memoria.

Temas ItaliaFórmula 1Países BajosFranco ColapintoAlex AlbonWilliams RacingJames VowlesFlavio Briatore
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
1

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
2

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
3

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda
4

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
5

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia
6

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

Más Noticias
Alpine explicó la maniobra: se reveló por qué Gasly demoró en dejar pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos

Alpine explicó la maniobra: se reveló por qué Gasly demoró en dejar pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda

El mensaje que Lucas Pusineri encontró en La Plata: carácter, juego y una derrota que deja enseñanzas

El mensaje que Lucas Pusineri encontró en La Plata: carácter, juego y una derrota que deja enseñanzas

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Comentarios