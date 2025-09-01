El sentido mensaje de Williams a un año del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La relación entre Williams y la afición argentina siempre tendrá un lazo especial. Fue la escudería británica la que le abrió las puertas de la Fórmula 1 a Franco Colapinto. El 1 de septiembre de 2024 quedó marcado como un día histórico para el joven nacido en Pilar porque en el Gran Premio de Italia cumplió uno de los sueños que lo acompañaron desde la infancia.
Al cumplirse un año de aquella jornada, el equipo con sede en Grove lo evocó en sus redes sociales con un emotivo posteo que incluyó fotos de Colapinto en plena acción en Monza y celebrando junto al público. “En este día en 2024, Franco entró en el FW46 para su debut en la Fórmula 1 en Monza, terminando P12”, publicó la escudería.
Este fin de semana, el argentino volverá a correr en el mítico trazado italiano, aunque ya como piloto de Alpine. Llega con la confianza de haber finalizado en el puesto 11 en Zandvoort y con la expectativa de repetir una actuación sólida en la catedral de la velocidad.
Un estreno que rompió barreras
El debut de Colapinto no sólo tuvo un valor personal; significó también el regreso de un piloto argentino a la Fórmula 1 tras 23 años de ausencia. Aquel día en Monza, largó desde la 18ª posición con el Williams FW46 y completó la carrera en la 12ª colocación, después de realizar seis adelantamientos que sorprendieron al mundo del automovilismo.
Entre sus maniobras más recordadas figuran el sobrepaso a Lance Stroll en la segunda vuelta, superándolo en la primera chicana; la batalla con Pierre Gasly (hoy su compañero en Alpine) en el giro 30; y la maniobra frente a Valtteri Bottas en la vuelta 33. Su agresividad y temple en pista lo convirtieron en el piloto de Williams que más posiciones ganó en su carrera de estreno.
El mensaje de Vowles y la emoción del piloto
El cierre de la carrera estuvo cargado de emoción. Apenas cruzó la bandera a cuadros, James Vowles, director de Williams, tomó la radio para felicitarlo. “Franco, esa es una primera carrera fantástica. No cometiste errores, terminaste a pocos segundos de Alex (Albon). Lo demostraste todo el fin de semana: tuviste ritmo en la clasificación y si mantenemos esta línea, vas a estar ahí para pelear. Excelente trabajo. Es tu primera carrera y no puedo esperar para ver lo que construiremos juntos”.
Conmovido, Colapinto respondió con gratitud y sinceridad. “Gracias, James. Gracias por la oportunidad. Realmente lo disfruté mucho; todo el fin de semana fue increíble. Y sí, tenías razón. Siento dolor después de esta carrera. Nunca había experimentado tanto dolor en un auto antes, creo que habrá que ajustar el asiento (risas). Pero la pasé muy bien, muchas gracias”.
Un aniversario especial
El 1 de septiembre de 2024 quedará grabado en la memoria de los hinchas argentinos y en la historia de Williams como el día en que Colapinto llevó otra vez la bandera celeste y blanca a la Fórmula 1. Hoy, un año después, Monza volverá a recibirlo, pero esta vez vestido de Alpine y con la ilusión de seguir escribiendo capítulos de gloria en la Máxima.