El sentido mensaje de Williams a un año del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El mensaje de Vowles y la emoción del piloto

El cierre de la carrera estuvo cargado de emoción. Apenas cruzó la bandera a cuadros, James Vowles, director de Williams, tomó la radio para felicitarlo. “Franco, esa es una primera carrera fantástica. No cometiste errores, terminaste a pocos segundos de Alex (Albon). Lo demostraste todo el fin de semana: tuviste ritmo en la clasificación y si mantenemos esta línea, vas a estar ahí para pelear. Excelente trabajo. Es tu primera carrera y no puedo esperar para ver lo que construiremos juntos”.