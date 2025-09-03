Secciones
CulturaArte y cultura

El mundial de fútbol de 1978 y el horror, en un comic

“Noir Mondial 78” es una novela gráfica con guión del investigador y docente francés Camille Pouzol y dibujos del tucumano César Carrizo, que reúne hechos reales con personajes de ficción.

DISTINTAS ESCENAS. Los dibujos de César Carrizo ilustran la trágica historia desarrollada por Camille Pouzol. DISTINTAS ESCENAS. Los dibujos de César Carrizo ilustran la trágica historia desarrollada por Camille Pouzol.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas EspañaTucumánBuenos AiresFranciaTafí ViejoCubaJorge Rafael VidelaEstela de Carlotto
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
3

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
4

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Los platos rotos del freno en la economía
5

Los platos rotos del freno en la economía

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre
6

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

Más Noticias
Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Analizan el celular del sospechoso de usar influencias en la Justicia Federal

Analizan el celular del sospechoso de usar influencias en la Justicia Federal

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Los platos rotos del freno en la economía

Los platos rotos del freno en la economía

Comentarios