Tequeños venezolanos en Air Fryer: la guía paso a paso para lograr un plato perfecto

Los tequeños, uno de los bocados más emblemáticos de Venezuela, encontraron en la freidora de aire una nueva forma de prepararse: más práctica, rápida y sin perder sabor. El chef venezolano Cao, creador del canal Cocinando con Cao y cocinero de María Antonia Gourmet, compartió su método para lograr esta receta con masa de hojaldre y queso fresco, dos ingredientes clave para un resultado exitoso.