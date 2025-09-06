Secciones
SociedadGastronomía

Tequeños venezolanos en Air Fryer: la guía paso a paso para lograr un plato perfecto

La técnica del chef Cao para lograr tequeños dorados, con masa hojaldrada y relleno de queso tierno, listos en minutos.

Tequeños venezolanos en Air Fryer: la guía paso a paso para lograr un plato perfecto
Hace 1 Hs

Los tequeños, uno de los bocados más emblemáticos de Venezuela, encontraron en la freidora de aire una nueva forma de prepararse: más práctica, rápida y sin perder sabor. El chef venezolano Cao, creador del canal Cocinando con Cao y cocinero de María Antonia Gourmet, compartió su método para lograr esta receta con masa de hojaldre y queso fresco, dos ingredientes clave para un resultado exitoso.

Aunque guardan cierta similitud con los populares cheese fingers, los tequeños tienen origen en Venezuela y, con el tiempo, se expandieron a países como Perú y Colombia, donde suelen conocerse como “deditos”, según recordó The Gourmet Journal, consignó La Nación. 

Para su versión práctica, Cao recomienda utilizar masa de hojaldre con manteca y queso tierno. “Lo primero que vamos a hacer es cortar el queso en bastoncitos”, explicó en su tutorial. Luego, el procedimiento es envolverlos con tiras de masa en forma de espiral, asegurando que queden bien cubiertos antes de colocarlos en la freidora de aire.

En contraste, la receta tradicional se prepara con masa de harina de trigo, huevo y manteca, rellena con queso blanco llanero, de textura firme y sabor ligeramente salado. Con el tiempo, surgieron variaciones que incorporan harinas de maíz, yuca o plátano, además de la popular alternativa con hojaldre.

El tiempo de cocción ideal

El chef destaca la importancia de precalentar la Air Fryer a 200 °C durante cuatro minutos. También recomienda no exceder la cantidad: “Seis tequeños, no más”, para garantizar una cocción pareja.

El truco está en el dorado. “Cuando va a la mitad del tiempo debemos sacarlos y darles la vueltita”, señaló Cao, quien remarcó que ese paso asegura una textura crocante y un dorado uniforme.

Además de los clásicos, el cocinero presentó una variante conocida como bites: más pequeños y gruesos, pensados para picadas o reuniones informales.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?

¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?

Alfajor casero de pistacho: cómo hacer tu propia golosina en tendencia

Alfajor casero de pistacho: cómo hacer tu propia golosina en tendencia

¿Cuánto tiempo se necesita para ponerse en forma? Esto dicen los expertos

¿Cuánto tiempo se necesita para ponerse en forma? Esto dicen los expertos

Seis ideas de snacks de ejercicio para romper con el sedentarismo y mejorar la salud

Seis ideas de "snacks de ejercicio" para romper con el sedentarismo y mejorar la salud

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Lo más popular
La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
1

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Tucumán está de la cabeza
2

Tucumán está de la cabeza

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
4

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada
5

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad
6

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

Más Noticias
Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Comentarios