Tequeños venezolanos en Air Fryer: la guía paso a paso para lograr un plato perfecto

Los tequeños, uno de los bocados más emblemáticos de Venezuela, encontraron en la freidora de aire una nueva forma de prepararse: más práctica, rápida y sin perder sabor. El chef venezolano Cao, creador del canal Cocinando con Cao y cocinero de María Antonia Gourmet, compartió su método para lograr esta receta con masa de hojaldre y queso fresco, dos ingredientes clave para un resultado exitoso.
Aunque guardan cierta similitud con los populares cheese fingers, los tequeños tienen origen en Venezuela y, con el tiempo, se expandieron a países como Perú y Colombia, donde suelen conocerse como “deditos”, según recordó The Gourmet Journal, consignó La Nación.
Para su versión práctica, Cao recomienda utilizar masa de hojaldre con manteca y queso tierno. “Lo primero que vamos a hacer es cortar el queso en bastoncitos”, explicó en su tutorial. Luego, el procedimiento es envolverlos con tiras de masa en forma de espiral, asegurando que queden bien cubiertos antes de colocarlos en la freidora de aire.
En contraste, la receta tradicional se prepara con masa de harina de trigo, huevo y manteca, rellena con queso blanco llanero, de textura firme y sabor ligeramente salado. Con el tiempo, surgieron variaciones que incorporan harinas de maíz, yuca o plátano, además de la popular alternativa con hojaldre.
El tiempo de cocción ideal
El chef destaca la importancia de precalentar la Air Fryer a 200 °C durante cuatro minutos. También recomienda no exceder la cantidad: “Seis tequeños, no más”, para garantizar una cocción pareja.
El truco está en el dorado. “Cuando va a la mitad del tiempo debemos sacarlos y darles la vueltita”, señaló Cao, quien remarcó que ese paso asegura una textura crocante y un dorado uniforme.
Además de los clásicos, el cocinero presentó una variante conocida como bites: más pequeños y gruesos, pensados para picadas o reuniones informales.