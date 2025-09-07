Por qué los gatos maúllan en la puerta y cómo evitar que lo hagan

De acuerdo con medios especializados como How Stuff Works, este comportamiento puede estar vinculado a la curiosidad por explorar nuevos espacios, la búsqueda de atención, el deseo de juego o comida, e incluso a cambios recientes en la rutina. Además, si el tutor responde con caricias, alimento o juegos, el gato aprende que maullar es una forma eficaz de obtener lo que quiere.