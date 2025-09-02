Secciones
Un mediocampista del Inter Miami criticó a Mascherano y terminó afuera del equipo: seguirá su carrera en Italia

Benjamín Cremaschi, hijo del ex Puma Pablo Cremaschi, fue cedido al Parma hasta 2026 con opción de compra.

SOCIEDAD EN EL MEDIO. Benjamín Cremaschi compartió 56 partidos con Lionel Messi en Inter Miami antes de cerrar su salida a Italia. SOCIEDAD EN EL MEDIO. Benjamín Cremaschi compartió 56 partidos con Lionel Messi en Inter Miami antes de cerrar su salida a Italia.
Hace 2 Hs

Inter Miami confirmó la salida de Benjamín Cremaschi rumbo a la Serie A de Italia. El mediocampista estadounidense-argentino, una de las primeras promesas surgidas de la academia del club, continuará su carrera en Parma luego de ser cedido a préstamo hasta mediados de 2026, con una opción de compra fijada en 4,5 millones de euros, según reveló el especialista Gianluca Di Marzio.

El traspaso se da en medio de un clima de tensión. En las últimas semanas, Cremaschi había manifestado su malestar por la falta de minutos y por la rotación de posiciones que le tocó ocupar. “Me da bronca, quiero jugar. He jugado poco en estos últimos partidos y no creo que sea por mi nivel”, declaró el volante de 20 años, antes de apuntar contra la planificación del cuerpo técnico: “Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces”.

Las palabras no pasaron inadvertidas para Javier Mascherano, quien respondió en conferencia de prensa. “Sus declaraciones fueron desafortunadas porque pareciera que somos improvisados. Cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar, no es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda”, lanzó el DT.

De la academia al salto europeo

Cremaschi debutó en 2022 y se convirtió en el primer futbolista formado en la cantera de Miami en alcanzar los 100 partidos oficiales. Con Lionel Messi compartió cancha en 56 encuentros, y fue parte del título en la Leagues Cup 2023 y del histórico Supporters’ Shield 2024. En total, dejó un registro de 8 goles y 9 asistencias en 106 apariciones.

Su última participación fue en la final de la Leagues Cup, donde ingresó a falta de cinco minutos en la derrota 3-0 ante Seattle Sounders.

El Parma lo sumó en las últimas horas del mercado para reforzar un mediocampo que no pudo potenciar con la llegada frustrada de Gio Reyna. Allí se reencontrará con varios argentinos, entre ellos Mariano Troilo, Nahuel Estévez, Lautaro Valenti y Mateo Pellegrino.

NUEVO DESTINO. Inter Miami oficializó la cesión de Cremaschi y Parma le dio la bienvenida como refuerzo para la Serie A. NUEVO DESTINO. Inter Miami oficializó la cesión de Cremaschi y Parma le dio la bienvenida como refuerzo para la Serie A.

El hijo de Pablo Cremaschi, ex figura de Los Pumas, afrontará ahora su primera experiencia en Europa, en un club que busca consolidarse en la Serie A tras una temporada en la que luchó por evitar el descenso.

