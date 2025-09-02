Un mediocampista del Inter Miami criticó a Mascherano y terminó afuera del equipo: seguirá su carrera en Italia

El traspaso se da en medio de un clima de tensión. En las últimas semanas, Cremaschi había manifestado su malestar por la falta de minutos y por la rotación de posiciones que le tocó ocupar. “Me da bronca, quiero jugar. He jugado poco en estos últimos partidos y no creo que sea por mi nivel”, declaró el volante de 20 años, antes de apuntar contra la planificación del cuerpo técnico: “Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces”.