“No sabés de qué vas a jugar”: el fuerte reclamo de una de las figuras de Inter Miami a Mascherano

En su tercera temporada con Inter Miami, Benjamín Cremaschi decidió alzar la voz. Con apenas 20 años y más de cien partidos en el club, el mediocampista confesó en conferencia de prensa que necesita mayor continuidad en una posición fija. Si bien Javier Mascherano lo utilizó en distintos roles por su polifuncionalidad, el futbolista pidió más minutos y lanzó un mensaje directo al entrenador al asegurar que no se siente conforme con la irregularidad de los últimos encuentros.
El volante ha sido titular en 14 de los 20 compromisos disputados en la Major League Soccer, aunque en los torneos de eliminación directa apenas apareció desde el inicio en 2 de los 15 duelos jugados. Cremaschi expresó que le genera frustración no tener protagonismo constante: “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”.
El joven, que ya defendió la camiseta de Estados Unidos en tres amistosos y en los Juegos Olímpicos de París 2024, aclaró que la falta de certeza en su rol dentro del campo le pesa. Dijo que a veces no sabe de qué va a jugar y que esa incertidumbre le impide prepararse como corresponde. Reconoció que las lesiones y suspensiones del plantel lo llevaron a ocupar varias posiciones, pero aceptó que cuesta mentalmente afrontar cada partido sin saber qué lugar tendrá en la cancha.
Más allá de la queja, también admitió que esa misma versatilidad lo llevó a ser considerado en torneos importantes. Afirmó que gracias a poder cubrir distintas posiciones llegó a donde está y por eso lo convocaron a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, insistió en que lo ideal sería consolidarse en un puesto específico para poder crecer futbolísticamente y transformarse en un titular indiscutido.
Una señal de frustración con la mira en el futuro
Cremaschi reconoció que en los primeros meses del año fue considerado habitualmente titular, pero que ahora perdió terreno. Aseguró que le gustaría enfocarse en una posición, aunque entiende que el cuerpo técnico lo valora por su capacidad de adaptarse a diferentes lugares. Con gesto serio, dejó claro que seguirá intentándolo y remarcó que su meta es sumar más minutos en las próximas semanas. Cerró su exposición al subrayar que debe ser fuerte mentalmente para superar este momento.
El próximo desafío del Inter Miami será frente a Los Angeles Galaxy en un partido que podría marcar el regreso de Lionel Messi tras su lesión. El capitán argentino fue convocado por Mascherano y tendría rodaje antes del cruce de cuartos de final de la Leagues Cup frente a Tigres, donde el club de la Florida se jugará gran parte de su temporada.