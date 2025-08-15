“No sabés de qué vas a jugar”: el fuerte reclamo de una de las figuras de Inter Miami a Mascherano

El volante ha sido titular en 14 de los 20 compromisos disputados en la Major League Soccer, aunque en los torneos de eliminación directa apenas apareció desde el inicio en 2 de los 15 duelos jugados. Cremaschi expresó que le genera frustración no tener protagonismo constante: “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”.