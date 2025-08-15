 “No sabés de qué vas a jugar”: el fuerte reclamo de una de las figuras de Inter Miami a Mascherano
Secciones
DeportesFútbol

“No sabés de qué vas a jugar”: el fuerte reclamo de una de las figuras de Inter Miami a Mascherano

Benjamín Cremaschi pidió más minutos y cuestionó la falta de continuidad en su puesto. La polémica se da a días del regreso de Messi.

Hace 1 Hs

En su tercera temporada con Inter Miami, Benjamín Cremaschi decidió alzar la voz. Con apenas 20 años y más de cien partidos en el club, el mediocampista confesó en conferencia de prensa que necesita mayor continuidad en una posición fija. Si bien Javier Mascherano lo utilizó en distintos roles por su polifuncionalidad, el futbolista pidió más minutos y lanzó un mensaje directo al entrenador al asegurar que no se siente conforme con la irregularidad de los últimos encuentros.

El volante ha sido titular en 14 de los 20 compromisos disputados en la Major League Soccer, aunque en los torneos de eliminación directa apenas apareció desde el inicio en 2 de los 15 duelos jugados. Cremaschi expresó que le genera frustración no tener protagonismo constante: “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”.

El joven, que ya defendió la camiseta de Estados Unidos en tres amistosos y en los Juegos Olímpicos de París 2024, aclaró que la falta de certeza en su rol dentro del campo le pesa. Dijo que a veces no sabe de qué va a jugar y que esa incertidumbre le impide prepararse como corresponde. Reconoció que las lesiones y suspensiones del plantel lo llevaron a ocupar varias posiciones, pero aceptó que cuesta mentalmente afrontar cada partido sin saber qué lugar tendrá en la cancha.

Más allá de la queja, también admitió que esa misma versatilidad lo llevó a ser considerado en torneos importantes. Afirmó que gracias a poder cubrir distintas posiciones llegó a donde está y por eso lo convocaron a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, insistió en que lo ideal sería consolidarse en un puesto específico para poder crecer futbolísticamente y transformarse en un titular indiscutido.

Una señal de frustración con la mira en el futuro

Cremaschi reconoció que en los primeros meses del año fue considerado habitualmente titular, pero que ahora perdió terreno. Aseguró que le gustaría enfocarse en una posición, aunque entiende que el cuerpo técnico lo valora por su capacidad de adaptarse a diferentes lugares. Con gesto serio, dejó claro que seguirá intentándolo y remarcó que su meta es sumar más minutos en las próximas semanas. Cerró su exposición al subrayar que debe ser fuerte mentalmente para superar este momento.

El próximo desafío del Inter Miami será frente a Los Angeles Galaxy en un partido que podría marcar el regreso de Lionel Messi tras su lesión. El capitán argentino fue convocado por Mascherano y tendría rodaje antes del cruce de cuartos de final de la Leagues Cup frente a Tigres, donde el club de la Florida se jugará gran parte de su temporada.

Temas Lionel MessiJavier MascheranoMajor League SoccerInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte
2

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro
3

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
4

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Elecciones 2025: La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal
5

Elecciones 2025: "La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal"

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso
6

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Más Noticias
Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

La historia de un futbolista tucumano que nunca dejó de ser capitán

La historia de un futbolista tucumano que nunca dejó de ser capitán

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Es salteño, juega en la Sexta de Atlético Tucumán y fue convocado a la Sub-17 de Bolivia

Es salteño, juega en la Sexta de Atlético Tucumán y fue convocado a la Sub-17 de Bolivia

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

¿Cómo fue el día posterior de Atlético Tucumán tras la eliminación de la Copa Argentina?

¿Cómo fue el día posterior de Atlético Tucumán tras la eliminación de la Copa Argentina?

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Comentarios