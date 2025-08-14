Abren becas en Francia para investigar con alojamiento y una retribución de 700 euros

Alojamiento, comunidad y sueldo en Francia

Los seleccionados podrán realizar una estadía científica de entre tres y nueve meses en un laboratorio de la Universidad de Tours, en la región francesa Centre-Val de Loire. El programa ofrece alojamiento amueblado en el centro de la ciudad, apoyo administrativo, contribución a los gastos de viaje (hasta 700 euros), y la integración a la comunidad científica internacional de Le Stadium, que organiza eventos y encuentros con otros especialistas.