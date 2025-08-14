Abren becas en Francia para investigar con alojamiento y una retribución de 700 euros

Investigar en Francia y sumarse a una red científica internacional es posible gracias al programa Neolaia Visiting Researchers (NVR), que acaba de abrir su primera convocatoria. Organizada por la Universidad de Tours y Le Stadium Loire Valley Institute for Advanced Studies, con el apoyo del plan France 2030, la propuesta busca fortalecer la colaboración entre universidades de distintos países y fomentar proyectos interdisciplinarios.
La iniciativa está dirigida a investigadores experimentados con, como mínimo, tres años de experiencia luego de haber obtenido el doctorado. No hay un tema de investigación predeterminado: se aceptan todas las disciplinas, excepto aquellas vinculadas directamente a aplicaciones militares.
Alojamiento, comunidad y sueldo en Francia
Los seleccionados podrán realizar una estadía científica de entre tres y nueve meses en un laboratorio de la Universidad de Tours, en la región francesa Centre-Val de Loire. El programa ofrece alojamiento amueblado en el centro de la ciudad, apoyo administrativo, contribución a los gastos de viaje (hasta 700 euros), y la integración a la comunidad científica internacional de Le Stadium, que organiza eventos y encuentros con otros especialistas.
Las residencias podrán comenzar desde noviembre de 2025 y deberán finalizar como máximo en junio de 2026. Además, el programa incluye apoyo para la instalación del investigador y de su familia en Francia.
Cómo participar del programa
El objetivo va más allá del trabajo en laboratorio: se busca fomentar la curiosidad, la imaginación y la intuición como valores centrales de la investigación, así como impulsar vínculos humanos y científicos que permanezcan en el tiempo.
Quienes estén interesados deberán contactar previamente a Le Stadium para identificar un laboratorio anfitrión y luego enviar su postulación antes del 25 de agosto de 2025.
Para quienes sueñan con llevar su investigación al corazón de Europa y ampliar sus redes académicas, esta es una oportunidad para abrir puertas, compartir conocimiento y dejar huella en la comunidad científica internacional.