Prohibieron el ingreso a las canchas a un jefe de la barra de Independiente después del caos con la U. de Chile

El escándalo en Avellaneda sigue sumando consecuencias. Este viernes, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que Juan Eduardo Lenczicki, uno de los jefes de la barra brava de Independiente, no podrá volver a entrar a ninguna cancha del país. La decisión se tomó luego de los graves episodios de violencia ocurridos el 20 de agosto durante el partido ante Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.