Prohibieron el ingreso a las canchas a un jefe de la barra de Independiente después del caos con la U. de Chile

El escándalo en Avellaneda sigue sumando consecuencias. Este viernes, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que Juan Eduardo Lenczicki, uno de los jefes de la barra brava de Independiente, no podrá volver a entrar a ninguna cancha del país. La decisión se tomó luego de los graves episodios de violencia ocurridos el 20 de agosto durante el partido ante Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
La medida fue adoptada a través de la Resolución 1039/2025, que será publicada el lunes 1 de septiembre en el Boletín Oficial, pero que ya rige desde este fin de semana. Según informó la cartera que conduce Patricia Bullrich, se trata de una restricción “con plazo indeterminado” y de alcance nacional, que además quedó registrada en el Programa Tribuna Segura.
Antecedentes y violencia en Avellaneda
Lenczicki, señalado como líder de la facción oficial de la barra, ya había sido sancionado en marzo de este año con un derecho de admisión por cinco meses, luego de ser filmado golpeando a una mujer y a un hombre en inmediaciones del estadio Libertadores de América.
Según las autoridades, ejercía un rol de control sobre la vida interna del club: decidía quién podía entrar a la cancha, quién viajaba a los partidos de Copa Argentina y hasta quién participaba de los asados en Villa Domínico, lugar que la barra tomó como propio.
El 20 de agosto, durante el duelo copero con la U de Chile, la violencia volvió a tenerlo como protagonista. En aquella jornada, la tribuna visitante se transformó en un foco de agresiones, donde se arrojaron piedras, butacas y hasta bombas de estruendo hacia la parcialidad local. La respuesta de los hinchas del Rojo derivó en enfrentamientos dentro del estadio, con escenas que recorrieron el mundo: corridas, heridos y hasta simpatizantes trasandinos desnudados y golpeados.
“El objetivo es prevenir la concurrencia de personas que pudieran generar riesgos para la seguridad en los espectáculos deportivos, especialmente aquellas vinculadas a estructuras de mando violentas y radicalizadas”, detalló el Ministerio en el comunicado.
De esta manera, Lenczicki tiene prohibido el ingreso a cualquier espectáculo deportivo en Argentina por tiempo indeterminado. El Gobierno aclaró que la sanción será monitoreada y que se mantendrá vigente mientras se considere que representa un riesgo.
Mientras tanto, Independiente busca retomar el foco en lo deportivo. Tras la suspensión del duelo contra Platense y la incertidumbre sobre la resolución de la Conmebol, el equipo de Julio Vaccari volverá a presentarse esta noche ante Instituto, en Córdoba, con la necesidad de dejar atrás el caos y recuperar la calma dentro de la cancha.