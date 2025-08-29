Secciones
DeportesFútbol

Prohibieron el ingreso a las canchas a un jefe de la barra de Independiente después del caos con la U. de Chile

El Ministerio de Seguridad sancionó a Juan Eduardo Lenczicki tras los incidentes contra Universidad de Chile en Avellaneda. La medida es por tiempo indeterminado y ya está vigente.

DERECHO DE ADMISIÓN. Juan Eduardo Lenczicki, señalado como jefe de la barra oficial de Independiente, quedó fuera de todos los estadios del país tras los graves disturbios en Avellaneda. DERECHO DE ADMISIÓN. Juan Eduardo Lenczicki, señalado como jefe de la barra oficial de Independiente, quedó fuera de todos los estadios del país tras los graves disturbios en Avellaneda. Fotobaires
Hace 1 Hs

El escándalo en Avellaneda sigue sumando consecuencias. Este viernes, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que Juan Eduardo Lenczicki, uno de los jefes de la barra brava de Independiente, no podrá volver a entrar a ninguna cancha del país. La decisión se tomó luego de los graves episodios de violencia ocurridos el 20 de agosto durante el partido ante Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La medida fue adoptada a través de la Resolución 1039/2025, que será publicada el lunes 1 de septiembre en el Boletín Oficial, pero que ya rige desde este fin de semana. Según informó la cartera que conduce Patricia Bullrich, se trata de una restricción “con plazo indeterminado” y de alcance nacional, que además quedó registrada en el Programa Tribuna Segura.

Antecedentes y violencia en Avellaneda

Lenczicki, señalado como líder de la facción oficial de la barra, ya había sido sancionado en marzo de este año con un derecho de admisión por cinco meses, luego de ser filmado golpeando a una mujer y a un hombre en inmediaciones del estadio Libertadores de América.

Según las autoridades, ejercía un rol de control sobre la vida interna del club: decidía quién podía entrar a la cancha, quién viajaba a los partidos de Copa Argentina y hasta quién participaba de los asados en Villa Domínico, lugar que la barra tomó como propio.

El 20 de agosto, durante el duelo copero con la U de Chile, la violencia volvió a tenerlo como protagonista. En aquella jornada, la tribuna visitante se transformó en un foco de agresiones, donde se arrojaron piedras, butacas y hasta bombas de estruendo hacia la parcialidad local. La respuesta de los hinchas del Rojo derivó en enfrentamientos dentro del estadio, con escenas que recorrieron el mundo: corridas, heridos y hasta simpatizantes trasandinos desnudados y golpeados.

“El objetivo es prevenir la concurrencia de personas que pudieran generar riesgos para la seguridad en los espectáculos deportivos, especialmente aquellas vinculadas a estructuras de mando violentas y radicalizadas”, detalló el Ministerio en el comunicado.

De esta manera, Lenczicki tiene prohibido el ingreso a cualquier espectáculo deportivo en Argentina por tiempo indeterminado. El Gobierno aclaró que la sanción será monitoreada y que se mantendrá vigente mientras se considere que representa un riesgo.

Mientras tanto, Independiente busca retomar el foco en lo deportivo. Tras la suspensión del duelo contra Platense y la incertidumbre sobre la resolución de la Conmebol, el equipo de Julio Vaccari volverá a presentarse esta noche ante Instituto, en Córdoba, con la necesidad de dejar atrás el caos y recuperar la calma dentro de la cancha.

Temas Buenos AiresSantiago de ChileCopa SudamericanaClub Atlético IndependientePatricia BullrichClub Universidad de ChileLiga Profesional de FútbolTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
3

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
4

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Instituto-Independiente por el Clausura?

Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Instituto-Independiente por el Clausura?

Ascendió con San Martín, cumplió un sueño que tenía desde niño y decidió volver a sus raíces

Ascendió con San Martín, cumplió un sueño que tenía desde niño y decidió volver a sus raíces

Briatore sorprendió con una comparación de Colapinto y explicó por qué aún no rinde en Alpine

Briatore sorprendió con una comparación de Colapinto y explicó por qué aún no rinde en Alpine

Arsenal se hunde y San Martín sueña: el partido que puede marcar el rumbo en la tabla de la zona A

Arsenal se hunde y San Martín sueña: el partido que puede marcar el rumbo en la tabla de la zona A

Del barrio 11 de Marzo al sueño de Primera: la lucha de Carlos Abeldaño, el goleador de la Reserva de Atlético Tucumán

Del barrio 11 de Marzo al sueño de Primera: la lucha de Carlos Abeldaño, el goleador de la Reserva de Atlético Tucumán

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

La inesperada invitación de Colapinto a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su boda

La inesperada invitación de Colapinto a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su boda

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Comentarios