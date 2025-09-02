Montaldo: “Buena parte del logro se lo debemos a la jornada extendida”

Esta mañana casi no hubo clases en la escuela N° 142 de la localidad de Árbol Solo, en Ranchillos. Todo fue festejo a partir de la sorpresiva visita de la ministra de Educación Susana Montaldo, a la maestra Olga Patricia Amaya, seleccionada por la fundación Varkey como una de las cinco mejores docentes del país.
“No esperaba que la ministra se haya llegado hasta acá para saludarnos, estamos felices”, alcanzó a decir la docente atravesada por la emoción. Rápidamente los chicos se organizaron y ofrecieron a las autoridades una de las tantas obras de teatro de títeres que realizan durante el año para ejercitar la lectura y la interpretación de los cuentos.
“Es muy importante destacar que buena parte del logro de este hermoso trabajo en Ranchillos también ha sido posible gracias a la jornada extendida, donde los chicos tienen la posibilidad de estar siete horas en clases, aprendiendo de distintas maneras, pero sobre todo desde el juego. El hecho de que se hayan incorporado maestros de educación especial, como los de teatro y plástica que colaboraron con el proyecto de alfabetización en esta escuela, como en tantas otras de Tucumán , ayudó en gran medida a que los chicos puedan hacer estas representaciones con títeres, entre otras actividades”, explicó la ministra.
La jornada extendida que se da en gran parte de las escuelas de la provincia articula a los maestros de grado con los maestros especiales, que son los de las áreas artísticas, de música, de teatro y educación física. “Ahora tenemos más nombramientos de docentes de teatro y de educación física que a su vez enseñan ajedrez, esto ha diversificado la educación y es muy importante especialmente en la primaria, donde los chicos aprenden a través del juego, elemento fundamental para la alfabetización. Todo esto tiene un lugar destacado dentro del Plan Provincial de Alfabetización”, señaló la profesora Montaldo.