Montaldo: “Buena parte del logro se lo debemos a la jornada extendida”

“Es muy importante destacar que buena parte del logro de este hermoso trabajo en Ranchillos también ha sido posible gracias a la jornada extendida, donde los chicos tienen la posibilidad de estar siete horas en clases, aprendiendo de distintas maneras, pero sobre todo desde el juego. El hecho de que se hayan incorporado maestros de educación especial, como los de teatro y plástica que colaboraron con el proyecto de alfabetización en esta escuela, como en tantas otras de Tucumán , ayudó en gran medida a que los chicos puedan hacer estas representaciones con títeres, entre otras actividades”, explicó la ministra.