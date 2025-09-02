Boca Juniors anunció la primera gran reforma de la Bombonera

“No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de la Bombonera. Cada obra construye el camino hacia el club que soñamos”, fue el mensaje que acompañó la presentación de la remodelación. El proyecto contempla un hall de ingreso más moderno y espacioso, la instalación de una pantalla gigante y cerramientos vidriados que transformarán uno de los símbolos de la cancha.