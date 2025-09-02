Secciones
Boca Juniors anunció la primera gran reforma de la Bombonera

El club inició la remodelación de la entrada principal del estadio, mientras avanza con el proyecto mayor que prevé ampliar la capacidad a 83.000 espectadores.

ASÍ SE VERÁ. El render muestra cómo quedará la remodelada entrada principal de la Bombonera, con un hall más amplio y una pantalla gigante sobre Brandsen 805. ASÍ SE VERÁ. El render muestra cómo quedará la remodelada entrada principal de la Bombonera, con un hall más amplio y una pantalla gigante sobre Brandsen 805.
Hace 18 Min

La Bombonera comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia. Boca presentó oficialmente el inicio de las obras en la emblemática Puerta 3, ubicada en Brandsen 805, con un video publicado en sus redes sociales en el que se mostró el render de cómo quedará uno de los accesos más utilizados por los socios y turistas.

“No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de la Bombonera. Cada obra construye el camino hacia el club que soñamos”, fue el mensaje que acompañó la presentación de la remodelación. El proyecto contempla un hall de ingreso más moderno y espacioso, la instalación de una pantalla gigante y cerramientos vidriados que transformarán uno de los símbolos de la cancha.

El plan integral de reformas

Esta obra es parte de un plan más amplio que la dirigencia “xeneize” viene impulsando en el estadio y sus alrededores, con más de 30 intervenciones previas en accesos, baños, pasillos, oficinas y playones. El objetivo es ganar tiempo y reducir al mínimo la pérdida de localía cuando llegue el momento de encarar la remodelación mayor.

Entre los avances recientes se destacan la modernización de los palcos de la Platea Media, la construcción de nuevos espacios gastronómicos, la mejora de los estacionamientos y la incorporación de puntos de expendio en distintas bandejas. También se trabaja en la integración del Hard Rock Café, cuya apertura está prevista para 2026.

El gran anhelo de Boca es llevar la capacidad de la Bombonera a 83.000 espectadores. Para eso será necesario demoler la tribuna preferencial y los palcos sobre la calle Del Valle Iberlucea y levantar una nueva tribuna con dos bandejas de plateas y 240 palcos, en una obra estimada en 100 millones de dólares.

El proyecto prevé correr unos metros el campo de juego hacia el lado de las vías, trasladar los bancos de suplentes a la calle Irala y unificar el túnel de salida de los jugadores en ese mismo sector. Según trascendió, la ampliación se anunciaría hacia fin de año, siempre y cuando el contexto deportivo y político acompañe.

Mientras tanto, la Bombonera sigue transformándose paso a paso, con la promesa de modernizarse sin perder su identidad ni la mística que la hacen única.

