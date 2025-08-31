Secciones
Boca le ganó a Aldosivi y se subió a la cima de la tabla Anual

Con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, el "Xeneize" venció 2-0 al "Tiburón" en Mar del Plata, sumó su tercer triunfo consecutivo y se adueñó del primer lugar en la clasificación anual rumbo a la Copa Libertadores.

Lautaro Di Lollo anotó el primer tanto para el Xeneize. Lautaro Di Lollo anotó el primer tanto para el "Xeneize".
Hace 1 Hs

Boca derrotó 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella por la séptima fecha del torneo Clausura. El triunfo, el tercero consecutivo, le permitió al equipo de Miguel Ángel Russo subirse a lo más alto de la tabla Anual, un objetivo clave en su camino hacia la clasificación a la Copa Libertadores.

El partido se abrió en el cierre del primer tiempo: Lautaro Di Lollo apareció en el área rival a los 46 minutos y, de cabeza, puso el 1-0. En la segunda parte, Rodrigo Battaglia amplió la ventaja a los 35 minutos con otro frentazo que sentenció la historia. La pelota aérea fue, sin dudas, el arma letal de Boca en la noche marplatense.

El "Tiburón", dirigido por Mariano Charlier, sigue sin encontrar respuestas. Con apenas tres puntos en seis partidos, continúa último en la Zona A y aún no logró ganar en el Clausura. La derrota lo mantiene en zona de descenso, profundizando su delicada situación.

Con esta victoria, Boca se consolida como protagonista del Clausura y potencia sus chances de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Aldosivi, en cambio, se hunde en la tabla y deberá reaccionar pronto si quiere salir de la zona roja.

