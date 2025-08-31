Boca le ganó a Aldosivi y se subió a la cima de la tabla Anual

El partido se abrió en el cierre del primer tiempo: Lautaro Di Lollo apareció en el área rival a los 46 minutos y, de cabeza, puso el 1-0. En la segunda parte, Rodrigo Battaglia amplió la ventaja a los 35 minutos con otro frentazo que sentenció la historia. La pelota aérea fue, sin dudas, el arma letal de Boca en la noche marplatense.