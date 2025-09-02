Fundación River logró una recaudación récord en su cena anual solidaria

Otro de los puntos altos fue el “Kit Enzo Pérez”, con botines, pelota y un banderín, que se subastó en $30 millones. También se ofreció la posibilidad de jugar un partido en el River Camp, que llegó a los $60 millones. Y el premio más codiciado lo presentó Gallardo: un viaje para cuatro personas a San Pablo para acompañar al plantel en la revancha de cuartos de final de la Libertadores frente a Palmeiras. La experiencia se pagó $80 millones y se llevó, además, una frase de “Muñeco” que despertó ilusión en la sala. “Ganamos”, respondió cuando le preguntaron por la serie.