Fundación River logró una recaudación récord en su cena anual solidaria

La Fundación River celebró en Puerto Madero la 12° edición de su cena anual solidaria y alcanzó una recaudación histórica: $1.101.667.610. La cifra superó ampliamente lo obtenido en 2023 ($849 millones) y permitirá financiar los programas que la institución desarrolla en clubes de barrio y comunidades de todo el país, bajo el lema “Grandeza es estar donde hay que estar y hacer lo que hay que hacer”.
El evento, realizado en el Hotel Hilton, contó con la presencia de más de 800 invitados, entre ellos empresarios, exjugadores, glorias de la institución, el actual plantel y cuerpo técnico, dirigentes y hasta Marcelo Gallardo, que volvió a recibir una ovación de los hinchas. La conducción estuvo a cargo de Agostina Scalise y Mariano Iúdica, quienes animaron la noche y encabezaron la subasta junto al actor Pedro Alfonso.
Los objetos más buscados
Como cada año, los artículos y experiencias puestos a disposición por la Fundación fueron el gran atractivo. El “Kit Mastantuono”, que incluía la pelota autografiada del gol de tiro libre a Boca y la camiseta que usó frente a Talleres, se vendió por $55 millones. La experiencia de ingresar al Monumental en un entretiempo y patear desde mitad de cancha, con guantes de Franco Armani y Jeremías Ledesma y casacas de Fabricio Bustos y Milton Casco, alcanzó los $34 millones.
Otro de los puntos altos fue el “Kit Enzo Pérez”, con botines, pelota y un banderín, que se subastó en $30 millones. También se ofreció la posibilidad de jugar un partido en el River Camp, que llegó a los $60 millones. Y el premio más codiciado lo presentó Gallardo: un viaje para cuatro personas a San Pablo para acompañar al plantel en la revancha de cuartos de final de la Libertadores frente a Palmeiras. La experiencia se pagó $80 millones y se llevó, además, una frase de “Muñeco” que despertó ilusión en la sala. “Ganamos”, respondió cuando le preguntaron por la serie.
Antes de la subasta, se proyectó un video con el trabajo de la Fundación en distintos puntos del país. Luego, su presidenta, Clara D’Onofrio, agradeció el apoyo y resaltó que “la grandeza no se mide solamente en copas y en títulos”. Por su parte, Jorge Brito, en uno de sus últimos discursos como presidente, hizo un repaso de estos años y pidió generosidad para seguir acompañando a quienes más lo necesitan.
Los invitados también pudieron disfrutar de un recorrido simbólico por la historia del club, con la Copa Libertadores exhibida, la camiseta del Metropolitano ‘75 y la presencia de ídolos como Norberto “Beto” Alonso, Ubaldo “Pato” Fillol, Rodrigo Mora, Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, que firmaron camisetas y se sacaron fotos con los hinchas.
El dinero recaudado permitirá que la Fundación River continúe desarrollando programas educativos, deportivos y sociales que alcanzan a miles de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en todo el país. Con el fútbol como bandera, la institución reafirma su compromiso de transformar la realidad más allá de los resultados dentro de la cancha.