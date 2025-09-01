Secciones
El mediocampista que rompió un récord en River después de 59 años y dejó atrás la marca de Jorge Solari

Kevin Castaño llegó a 27 partidos invicto con la camiseta del “Millonario”, un registro que combina 13 triunfos y 14 empates desde su arribo a Núñez.

Hace 2 Hs

River volvió al triunfo en el Monumental con un 2-0 frente a San Martín de San Juan y, además de los tres puntos, se llevó una noticia que quedará marcada en los libros del club. Kevin Castaño, cuestionado en los últimos meses por su nivel irregular, logró un récord único en Núñez: se convirtió en el jugador con el mejor inicio invicto en la historia del “Millonario”.

El colombiano de 24 años, que llegó a principios de 2025 desde Krasnodar, ya disputó 27 partidos oficiales con la camiseta de River y nunca conoció la derrota. La estadística lo ubica por encima de Jorge Solari, quien había alcanzado 26 encuentros sin perder entre 1964 y 1966.

Los números de Castaño reflejan la magnitud del logro: acumula 13 victorias y 14 empates, con dos asistencias, siete amarillas y una expulsión en 2099 minutos de juego. Las únicas caídas de River en este año se dieron sin él en cancha: contra Estudiantes en el Apertura y frente a Inter de Italia en el Mundial de Clubes.

Más allá de que su rendimiento bajó después del Mundial de Clubes y hasta perdió terreno en la competencia interna con Giuliano Galoppo, Castaño mostró una versión sólida contra San Martín. Jugó los 90 minutos, acertó 71 de 79 pases, ganó 11 de 16 duelos y recuperó varias pelotas, datos que le devolvieron confianza y lo ponen en carrera para los partidos más importantes de la temporada.

Con este invicto, Kevin Castaño pasó de ser resistido por los hinchas a quedar en la historia grande del club. Su récord ya es parte del ADN de River y, de sostener ese nivel, puede transformarse en una pieza clave para Marcelo Gallardo en lo que viene: el cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

