El mediocampista que rompió un récord en River después de 59 años y dejó atrás la marca de Jorge Solari

River volvió al triunfo en el Monumental con un 2-0 frente a San Martín de San Juan y, además de los tres puntos, se llevó una noticia que quedará marcada en los libros del club. Kevin Castaño, cuestionado en los últimos meses por su nivel irregular, logró un récord único en Núñez: se convirtió en el jugador con el mejor inicio invicto en la historia del “Millonario”.