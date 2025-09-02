La UIT advierte sobre las asimetrías regionales, la presión fiscal y la falta de políticas públicas

Actualmente, el sector industrial tucumano genera más de 40.000 empleos registrados, lo que representa casi el 20% del empleo formal en la provincia. Está compuesto por más de 800 empresas, de las cuales el 95,6% son micro, pequeñas y medianas. Su matriz productiva ha logrado diversificarse: además del histórico protagonismo del azúcar, se destacan sectores como el citrus, la alimentación, la metalmecánica, el papel, la industria del conocimiento y la bioenergía.