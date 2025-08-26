Preocupación en la UIA por el impacto de las altas tasas: "Esperemos que no se frene la economía"

La agenda desarrollada en la provincia contempló el análisis del complejo escenario que atraviesa el sector privado local, identificándose como principales problemáticas: la defensa del cupo del 6 % de bioetanol derivado de caña de azúcar; el incremento de las tasas de interés en el sistema financiero y su incidencia en los costos de la zafra azucarera 2025; y la crisis que afecta a las empresas textiles radicadas en Tucumán, como consecuencia de la apertura de las importaciones en el país.