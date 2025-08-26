Secciones
Preocupación en la UIA por el impacto de las altas tasas: "Esperemos que no se frene la economía"

El titular de la central empresarial, Martín Rappallini, se reunió con la Unión Industrial de Tucumán (UIT) y con el gobernador Osvaldo Jaldo, en un contexto marcado por el amesetamiento de la actividad.

Luis Duarte
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, visitó la provincia y se reunió con la Unión Industrial de Tucumán (UIT) y con el gobernador Osvaldo Jaldo, en un contexto de preocupación por el amesetamiento de la actividad en el país y por el aumento de las tasas que pueden impactar en la economía de las empresas.

El directivo calificó los encuentros de “muy importantes” porque le sirvió para interiorizarse de las realidades de los industriales en el interior y “contar un poco cuál es nuestra visión sobre el país que queremos”. El titular de la central empresarial subrayó el compromiso de la institución con el norte argentino y la voluntad de establecer un cronograma de trabajo conjunta que permita a las uniones regionales participar activamente.

La agenda desarrollada en la provincia contempló el análisis del complejo escenario que atraviesa el sector privado local, identificándose como principales problemáticas: la defensa del cupo del 6 % de bioetanol derivado de caña de azúcar; el incremento de las tasas de interés en el sistema financiero y su incidencia en los costos de la zafra azucarera 2025; y la crisis que afecta a las empresas textiles radicadas en Tucumán, como consecuencia de la apertura de las importaciones en el país.

Si bien valoró el plan macroeconómico que busca bajar la inflación y equilibrar las cuentas públicas, Rappallini enfatizó que es “muy importante” trabajar sobre una “agenda microeconómica”. “Todo lo que es el costo argentino”, dijo en una entrevista con LA GACETA. Y agregó como objetivos centrales: “bajar el costo del financiamiento, bajar el costo impositivo, modernizar la legislación laboral y mejorar la logística”.

“Las tasas altas siempre impactan negativamente. Hay que trabajar para poder bajarlas porque es el costo del dinero que incide en la actividad y en la vida económica de las empresas, que se tienen que financiar a ese nivel actualmente”, expresó el empresario previo a partir a Ledesma, Jujuy, para continuar con su gira por el Norte.

“Esperemos que no se frene la economía (por los costos crediticios), aunque uno no tiene la bola de cristal para asegurar lo que pasará con la actividad en los próximos meses”, añadió.

Siguiendo con esa mirada de cautela, el directivo de la UIA deseó que haya una pronta reactivación, aunque reconoció que “los indicadores están hablando de amesetamiento”. “Lo que pasaba en el período abril-mayo, sucede ahora. Hay una heterogeneidad, con sectores que se siguen recuperado y otros no”, subrayó.

De cara a las elecciones, el presidente de la UIA sostuvo que la entidad está trabajando con el gobierno libertario y con distintos sectores políticos “con mucha confidencialidad, sin meterse en la campaña”. “Definidas las elecciones, el año que viene debe ser de mucho trabajo y consensos. Vamos a trabajar en los consensos con los gobernadores, con la oposición, con todos porque la Argentina necesita las reformas impositiva y laboral”, subrayó. 

