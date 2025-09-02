Escándalo en Brasil: Atlético Goianiense expulsó a seis juveniles que se tomaron una foto con una actriz de cine para adultos

Atlético Goianiense, uno de los clubes históricos del fútbol brasileño, atraviesa un verdadero revuelo institucional tras la decisión de despedir a seis futbolistas de su plantel Sub-17. La causa que motivó la medida fue la difusión de una fotografía en la que los jugadores posaban junto a la actriz de cine para adultos Elisa Sanches, lo que según la dirigencia constituyó un acto de “indisciplina”, sumado al bajo rendimiento deportivo del equipo juvenil en el Brasileirao de la categoría.
El Goianiense Sub-17 marcha último en la tabla con apenas tres puntos sobre 15 fechas disputadas, lo que alimentó aún más la determinación de cortar a los implicados. En Brasil, la noticia no tardó en hacerse viral, generando un debate sobre los límites entre la vida privada de los deportistas y las decisiones de los clubes, que apelan a la conducta y la disciplina como parte de la formación juvenil.
En el centro de la escena aparece Sanches, una figura que ya había estado en los titulares durante 2024 al confesar su deseo de abandonar definitivamente la industria del cine para adultos para convertirse en árbitra profesional. La actriz, de gran popularidad en Brasil, había revelado en una entrevista que su mayor temor eran los prejuicios que podría enfrentar dentro de un campo de juego, aunque aseguró sentirse en condiciones físicas y con la motivación necesaria para comenzar el curso de arbitraje.
Su relación con el fútbol no es nueva: en 2020 ya se había puesto el silbato en un partido benéfico en Río de Janeiro, donde ofició de árbitra en un evento organizado para recolectar alimentos destinados a familias golpeadas por la pandemia. Ese antecedente la impulsó a seguir vinculada al deporte, pese a la controversia que ahora generó la foto con los juveniles del Goianiense.
El episodio deja en evidencia la presión que existe en los clubes formativos brasileños, donde el rendimiento y la disciplina suelen pesar tanto como lo futbolístico. Mientras tanto, la decisión del Atlético Goianiense se convirtió en tema nacional y suma otro capítulo a la mediática historia de Elisa Sanches, que insiste en reinventarse dentro del fútbol pese a las críticas y los prejuicios.