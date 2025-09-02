Escándalo en Brasil: Atlético Goianiense expulsó a seis juveniles que se tomaron una foto con una actriz de cine para adultos

En el centro de la escena aparece Sanches, una figura que ya había estado en los titulares durante 2024 al confesar su deseo de abandonar definitivamente la industria del cine para adultos para convertirse en árbitra profesional. La actriz, de gran popularidad en Brasil, había revelado en una entrevista que su mayor temor eran los prejuicios que podría enfrentar dentro de un campo de juego, aunque aseguró sentirse en condiciones físicas y con la motivación necesaria para comenzar el curso de arbitraje.