Infidelidad, chats sexuales y denuncias: el escándalo que sacude a dos argentinos en Inter de Porto Alegre

El impacto no tardó en llegar al vestuario. El 23 de agosto, tras la derrota contra Cruzeiro por el Brasileirao, se desató una fuerte discusión que terminó en pelea entre Bernabei y Wesley Ribeiro, quien acusó al argentino por su bajo rendimiento y la exposición del caso. Según la versión publicada, Alan Patrick, capitán del equipo, salió en defensa del argentino y la situación se descontroló al punto de que otros cinco futbolistas tuvieron que intervenir para separar a sus compañeros.