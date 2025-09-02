Conmebol define el futuro de Independiente tras los incidentes con Universidad de Chile en la Sudamericana

El expediente abierto por Conmebol sostiene que los clubes son responsables de lo que ocurra con sus hinchas, tanto en casa como fuera de ella. Sin embargo, Independiente asegura que no hubo invasión de campo por parte de sus simpatizantes y que la suspensión se dio cuando aún no había agresiones directas de la parcialidad local hacia la tribuna visitante. El club también cuestionó la improvisación en el operativo de seguridad, señalando que la recomendación de dejar libre la tribuna baja llegó apenas 24 horas antes del partido, cuando ya se habían vendido las entradas.