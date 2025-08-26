Sin el tucumano Tomás Albornoz, Felipe Contepomi definió el plantel de Los Pumas para enfrentar a Australia

Los Pumas viven un momento especial. Tras haber derrotado por primera vez en suelo argentino a los All Blacks (29-23 en Vélez), Felipe Contepomi dio a conocer el plantel que afrontará la gira por Australia, correspondiente a la tercera y cuarta fecha del Rugby Championship.
La lista de 32 jugadores tiene modificaciones respecto a la que jugó contra Nueva Zelanda. El tucumano Tomás Albornoz quedó desafectado por la lesión sufrida en su mano izquierda, lo que abrió la puerta al regreso de Nicolás Roger, apertura santiagueño y jugador de Tarucas que ya tuvo rodaje en la ventana de julio. Además, se suman por primera vez en este certamen Ignacio Calles (pilar izquierdo, 29 años) y Tomás Rapetti (pilar derecho, 20 años), en reemplazo de Nahuel Tetaz Chaparro, quien anunció su retiro internacional, y Pedro Delgado.
En tanto, Matías Moroni volvió a quedar al margen de la convocatoria. El cuerpo técnico decidió darle lugar a otras alternativas, aunque eso no significa que esté descartado para futuras citaciones.
El calendario en Australia
La gira por Oceanía marcará el inicio de un nuevo desafío para Los Pumas. El primer test será el sábado 6 de septiembre en Townsville, desde la 1.30. Una semana más tarde, el 13, el equipo volverá a medirse con los Wallabies, esta vez en Sídney, a partir de la 1.
Los antecedentes recientes muestran paridad entre ambos seleccionados. El año pasado, en La Plata, Australia se llevó un ajustado triunfo por 20-19, pero en Santa Fe, los argentinos se impusieron de manera categórica (67-27). También será el regreso a Townsville, donde en 2021 los locales habían vencido 27-8, mientras que en Sídney volverán a un estadio donde supieron ganar en 2023.
“Cerramos el año en casa con un gran triunfo ante los All Blacks en Vélez, que nos da mucha energía para la desafiante gira que tenemos por delante. Es importante que en las próximas cinco semanas podamos seguir construyendo como equipo y creciendo día a día”, destacó Contepomi antes de emprender el viaje.
El plantel de Los Pumas para visitar a Australia
Forwards
Ignacio Calles, Francisco Coria Marchetti, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruíz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.
Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.