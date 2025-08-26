Sin el tucumano Tomás Albornoz, Felipe Contepomi definió el plantel de Los Pumas para enfrentar a Australia

La lista de 32 jugadores tiene modificaciones respecto a la que jugó contra Nueva Zelanda. El tucumano Tomás Albornoz quedó desafectado por la lesión sufrida en su mano izquierda, lo que abrió la puerta al regreso de Nicolás Roger, apertura santiagueño y jugador de Tarucas que ya tuvo rodaje en la ventana de julio. Además, se suman por primera vez en este certamen Ignacio Calles (pilar izquierdo, 29 años) y Tomás Rapetti (pilar derecho, 20 años), en reemplazo de Nahuel Tetaz Chaparro, quien anunció su retiro internacional, y Pedro Delgado.