Secciones
DeportesRugby

Sin el tucumano Tomás Albornoz, Felipe Contepomi definió el plantel de Los Pumas para enfrentar a Australia

Después del histórico triunfo en Vélez ante los All Blacks, el seleccionado nacional viajará a Oceanía con tres cambios en la lista de convocados.

RUMBO A OCEANÍA. Los Pumas viajarán a Australia con tres cambios en la lista de convocados, tras la histórica victoria frente a los All Blacks en Vélez. RUMBO A OCEANÍA. Los Pumas viajarán a Australia con tres cambios en la lista de convocados, tras la histórica victoria frente a los All Blacks en Vélez. Prensa UAR - Gaspafotos (Juan Gasparini)
Hace 1 Hs

Los Pumas viven un momento especial. Tras haber derrotado por primera vez en suelo argentino a los All Blacks (29-23 en Vélez), Felipe Contepomi dio a conocer el plantel que afrontará la gira por Australia, correspondiente a la tercera y cuarta fecha del Rugby Championship.

La lista de 32 jugadores tiene modificaciones respecto a la que jugó contra Nueva Zelanda. El tucumano Tomás Albornoz quedó desafectado por la lesión sufrida en su mano izquierda, lo que abrió la puerta al regreso de Nicolás Roger, apertura santiagueño y jugador de Tarucas que ya tuvo rodaje en la ventana de julio. Además, se suman por primera vez en este certamen Ignacio Calles (pilar izquierdo, 29 años) y Tomás Rapetti (pilar derecho, 20 años), en reemplazo de Nahuel Tetaz Chaparro, quien anunció su retiro internacional, y Pedro Delgado.

En tanto, Matías Moroni volvió a quedar al margen de la convocatoria. El cuerpo técnico decidió darle lugar a otras alternativas, aunque eso no significa que esté descartado para futuras citaciones.

El calendario en Australia

La gira por Oceanía marcará el inicio de un nuevo desafío para Los Pumas. El primer test será el sábado 6 de septiembre en Townsville, desde la 1.30. Una semana más tarde, el 13, el equipo volverá a medirse con los Wallabies, esta vez en Sídney, a partir de la 1.

Los antecedentes recientes muestran paridad entre ambos seleccionados. El año pasado, en La Plata, Australia se llevó un ajustado triunfo por 20-19, pero en Santa Fe, los argentinos se impusieron de manera categórica (67-27). También será el regreso a Townsville, donde en 2021 los locales habían vencido 27-8, mientras que en Sídney volverán a un estadio donde supieron ganar en 2023.

“Cerramos el año en casa con un gran triunfo ante los All Blacks en Vélez, que nos da mucha energía para la desafiante gira que tenemos por delante. Es importante que en las próximas cinco semanas podamos seguir construyendo como equipo y creciendo día a día”, destacó Contepomi antes de emprender el viaje.

El plantel de Los Pumas para visitar a Australia

Forwards
Ignacio Calles, Francisco Coria Marchetti, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruíz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs
Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.

Temas AustraliaLos PumasFelipe ContepomiRugby ChampionshipTomás AlbornozGonzalo GarcíaMateo Carreras
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD
1

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
2

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
3

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
4

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
5

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei
6

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

Más Noticias
Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

La revancha que Atlético Tucumán busca en el torneo Clausura: ¿por qué los próximos cinco duelos son cruciales?

La "revancha" que Atlético Tucumán busca en el torneo Clausura: ¿por qué los próximos cinco duelos son cruciales?

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

El exabrupto de Gallardo tras el empate de Lanús derivó en un curioso silencio

El exabrupto de Gallardo tras el empate de Lanús derivó en un curioso silencio

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra All Boys

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra All Boys

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Comentarios