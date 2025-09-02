Semana del Jubilado: llega un festejo con agenda llena de actividades recreativas

La Dirección de Adulto Mayor de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán tiene lista la agenda para la próxima semana. Es que entre el martes 16 y el viernes 20 se llevará a cabo una serie de actividades recreativas por la Semana del Jubilado, en la que las personas de la tercera edad podrán disfrutar y compartir con sus pares.
El objetivo del evento, según Emiliano Ramírez, titular de la Dirección del Adulto Mayor, es homenajear a los jubilados. Para ello se propusieron actividades centradas en la promoción del encuentro, la recreación y el reconocimiento. El 20 de septiembre se culminará con la inauguración de un monumento.
“Estas jornadas van a incluir mini torneos y juegos con entrega de premios, que vamos a realizar el viernes. Están pensadas para fomentar la participación activa y el trabajo en equipo”, detalló Ramírez.
Actividades recreativas por la Semana del Jubilado
Martes 16, miércoles 17, jueves 18
Desde el martes y hasta el jueves se repetirán actividades. Desde las 9 y hasta las 13 se llevarán a cabo las Olimpiadas de Adultos Mayores. Los juegos incluirán actividades deportivas, lúdicas y recreativas y se desarrollarán en la Casa del Adulto Mayor de la avenida Adolfo de la Vega 505, según informó la Municipalidad.
Viernes 19
El clima de fiesta ya se siente; no solo por la conmemoración de la Semana del Jubilado, sino también por la celebración que organizó la Dirección en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio. El “Jubilazo” será una gran fiesta con bingo, bailes, shows, sorteos, premios y elección del Rey y la Reina de los Jubilados.
“Va a ser una verdadera fiesta del jubilado, con bandas en vivo, mucha alegría y sorpresas. Queremos que se sientan protagonistas y celebrados”, expresó el director.
Sábado 20
En el Día del Jubilado la convocatoria se realizará en el parque 9 de Julio, en las inmediaciones del Rosedal. Allí se hará la inauguración de los trabajos de revalorización del Monumento al Jubilado y habrá una ceremonia en la que se hará la colocación de una ofrenda floral.
El director del área indicó que se hará un homenaje especial, con puesta en valor del monumento. La invitación es general para todos los jubilados que deseen asistir a las actividades.