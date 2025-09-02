Secciones
La Reserva de Atlético Tucumán inauguró una de las canchas del nuevo predio de San Andrés

El equipo que dirige Hugo Colace se prepara para recibir este miércoles a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Hace 1 Hs

"Un día histórico para el “Decano”. La Reserva de Atlético Tucumán, que dirige Hugo Colace, realizó este lunes un entrenamiento en el nuevo predio que el club posee en San Andrés, marcando el inicio de una etapa largamente esperada por dirigentes, socios e hinchas. ¡Un sueño que se vuelve realidad!”, celebró la institución en su cuenta de "X" en donde compartió imágenes de la práctica en las flamantes canchas del complejo.

El primer paso

Desde 25 de Mayo y Chile explicaron que, por el momento, se busca que las diferentes categorías comiencen a utilizar las canchas, mientras avanzan las obras. “Por ahora estamos haciendo que se pisen las canchas por lo que vamos a hacer que tanto la Reserva como otras categorías vayan a entrenarse en el predio”, señaló un vocero de la institución.

El nuevo complejo aún no cuenta con vestuarios ni con una fecha formal de inauguración. Sin embargo, se espera que la inauguración oficial coincida con un día muy especial: el aniversario de la fundación de Atlético, el próximo 27 de septiembre, según había adelantado hace algunos meses Mario Leito.

Preparación y sueños

La práctica llegó en un momento clave para el equipo de Colace, que se prepara para recibir (este miércoles desde las 19) a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la octava fecha de un campeonato que lo tiene como gran protagonista, líder e invicto. Además, significó una motivación extra para los juveniles, que fueron los primeros en disfrutar del césped de San Andrés.

