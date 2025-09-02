La Reserva de Atlético Tucumán inauguró una de las canchas del nuevo predio de San Andrés

"Un día histórico para el “Decano”. La Reserva de Atlético Tucumán, que dirige Hugo Colace, realizó este lunes un entrenamiento en el nuevo predio que el club posee en San Andrés, marcando el inicio de una etapa largamente esperada por dirigentes, socios e hinchas. ¡Un sueño que se vuelve realidad!”, celebró la institución en su cuenta de "X" en donde compartió imágenes de la práctica en las flamantes canchas del complejo.