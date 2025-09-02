Con Mac Allister, Scaloni tendrá hoy a todos los convocados en Ezeiza

Las Eliminatorias Sudamericanas suelen dejar espacio para lo inesperado y esta vez la sorpresa no vino por lesiones de último momento, sino por un problema logístico. Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool, sufrió un retraso en su viaje debido a un desperfecto en el avión que debía trasladarlo desde Ámsterdam. El jugador terminó viajando desde París y su arribo a Ezeiza está previsto para esta noche, lo que le impedirá sumarse a la práctica vespertina en el predio Lionel Andrés Messi.