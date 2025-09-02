Con Mac Allister, Scaloni tendrá hoy a todos los convocados en Ezeiza

Las Eliminatorias Sudamericanas suelen dejar espacio para lo inesperado y esta vez la sorpresa no vino por lesiones de último momento, sino por un problema logístico. Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool, sufrió un retraso en su viaje debido a un desperfecto en el avión que debía trasladarlo desde Ámsterdam. El jugador terminó viajando desde París y su arribo a Ezeiza está previsto para esta noche, lo que le impedirá sumarse a la práctica vespertina en el predio Lionel Andrés Messi.
El cuerpo técnico y médico de la Selección Argentina ya está al tanto de la situación y aguardará a que el futbolista llegue para evaluar si podrá ser parte del compromiso del jueves ante Venezuela en el Estadio Monumental. El ex Boca jugó 60 minutos el último fin de semana en la Premier League y llega en buena forma, pero Scaloni podría optar por preservarlo pensando en el duelo de la próxima semana frente a Ecuador en Guayaquil.
Con la ausencia confirmada de Enzo Fernández, sancionado por su expulsión contra Colombia, el entrenador argentino deberá definir cómo reacomodar el mediocampo y quiénes acompañarán a Lionel Messi en la ofensiva. La "Pulga" vivirá una noche histórica en Núñez, ya que será su última presentación oficial con la Selección en suelo argentino, lo que convierte al partido en un evento cargado de simbolismo y emoción.
El plantel ya cuenta con 28 de los 29 convocados, entre ellos Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli, que llegaron en las últimas horas. Scaloni dispondrá de los entrenamientos del martes y miércoles para terminar de definir la formación que intentará regalarle otra victoria al público argentino.
La fiesta en River comenzará incluso antes de la pelota. En la previa del encuentro habrá shows musicales de La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, que calentarán el clima para despedir al actual campeón del mundo y bicampeón de América.
Tras este choque frente a Venezuela, Argentina cerrará las Eliminatorias en Quito ante Ecuador y luego afrontará amistosos internacionales en Estados Unidos, África e incluso Asia, llevando su fútbol a distintos rincones del planeta. Pero lo inmediato será una noche de fiesta y emoción en el Monumental, con Messi como gran protagonista de su última función oficial en el país.