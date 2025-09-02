¿El alisado brasileño puede causar insuficiencia renal aguda?

La especialista explica que, una vez que la piel de la cabeza se irrita, el organismo puede absorber el ácido glioxílico en mayores cantidades, afectando los riñones y causando daño renal. Además, muchos componentes de estos productos no están regulados ni obligados a figurar en la lista de ingredientes, lo que dificulta que los consumidores identifiquen el riesgo. Por esta razón, Rodero recomienda ser muy cauteloso y, si es posible, evitar este tipo de tratamientos.