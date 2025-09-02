¿El alisado brasileño puede causar insuficiencia renal aguda?

Una joven francesa se realizó una práctica de belleza que muchas mujeres acostumbran a hacer cotidianamente, el alisado brasileño, y terminó adquiriendo una insuficiencia renal aguda. El caso Claire, de 27 años, despertó una gran alerta mundial debido al millón de personas que utilizan este método de belleza regularmente.
La Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Medioambiental y Laboral de Francia (ANSES) confirmó que el daño fue causado por el alisado. Aclarando que Claire terminó hospitalizada con el diagnóstico de daño renal irreversible, después de realizarse un tercer alisado. "A los 27 años, tengo los riñones de una persona de 80 años" relató la joven, según informa el diario Journal des Sables.
El testimonio de Claire tras sufrir enfermadesde por el alisado
Claire, de 27 años, contó al Journal des Sables que su salud se vio seriamente afectada después de someterse a tres sesiones de alisado brasileño en Les Sables-d’Olonne. Después de su última sesión, en junio de 2025, comenzó a sentir un intenso dolor abdominal y un cansancio extremo, síntomas que inicialmente ignoró. Sin embargo, al día siguiente, el malestar se extendió a un dolor de espalda tan severo que se volvió insoportable, sumado a náuseas y fatiga.
Estos síntomas la llevaron a buscar ayuda médica, y en el hospital le diagnosticaron una insuficiencia renal. Claire asegura que el ácido glioxílico presente en el producto, aunque no estaba claramente etiquetado, fue el causante del daño, el cual le ha dejado secuelas permanentes. La joven lamentó que sus riñones no se recuperarán por completo, enfatizando el impacto de este tratamiento en su vida.
¿Por qué el alisado brasileño causó tanto daño físico en la joven?
Según Helena Rodero, farmacéutica y especialista en cuidado capilar, el ácido glioxílico es un compuesto habitual en productos de alisado, como el alisado brasileño, que modifica la estructura del cabello para conseguir un efecto liso de larga duración. Sin embargo, Rodero advierte que este ingrediente puede ser dañino para el cuero cabelludo y la fibra capilar.
La especialista explica que, una vez que la piel de la cabeza se irrita, el organismo puede absorber el ácido glioxílico en mayores cantidades, afectando los riñones y causando daño renal. Además, muchos componentes de estos productos no están regulados ni obligados a figurar en la lista de ingredientes, lo que dificulta que los consumidores identifiquen el riesgo. Por esta razón, Rodero recomienda ser muy cauteloso y, si es posible, evitar este tipo de tratamientos.
¿Qué hacer si pensas en hacerte un alisado capilar?
Para proteger tu salud, siempre revisa la lista de ingredientes de los productos de alisado y evita aquellos que contengan ácido glioxílico. Es mejor optar por tratamientos de alisado alternativos que sean menos agresivos para tu cabello y tu cuerpo.
Después de un procedimiento, presta mucha atención a síntomas como dolor abdominal, lumbar, náuseas o vómitos. Si experimentas cualquiera de estos malestares, busca atención médica de inmediato para obtener un diagnóstico y tratamiento oportunos.