El tratamiento de belleza que es tendencia en Corea llega a Argentina

Su propuesta se basa en fórmulas minimalistas, con eficacia comprobada y diseñadas para responder a necesidades específicas de la piel.

Hace 2 Hs

La marca coreana Anua desembarcó en Argentina con tres nuevos lanzamientos que reflejan lo más reciente en K-Beauty. Su propuesta se basa en fórmulas minimalistas, con eficacia comprobada y diseñadas para responder a necesidades específicas de la piel. Con este enfoque, la firma busca acercar a los consumidores locales rutinas más simples, efectivas y alineadas con las tendencias globales.

Entre las novedades destaca el Retinol 0.3 Niacin Renewing Serum, que combina un 0,3% de retinol estabilizado con un 5% de niacinamida. Esta sinergia está pensada para tratar los primeros signos del envejecimiento y, al mismo tiempo, reforzar la barrera cutánea. Además, contribuye a mejorar la textura y a unificar el tono de la piel, ofreciendo resultados visibles sin sobrecargar la rutina.

Qué involucra la llegada del Korean Beauty en Argentina

Hidratación intensiva con PDRN y ácido hialurónico
Dentro de su línea de hidratación profunda, Anua presentó la PDRN Hyaluronic Acid 100 Moisturizing Cream, pensada para restaurar elasticidad y frescura en la piel. Su fórmula combina PDRN —un derivado del ADN del salmón—, diez tipos de ácido hialurónico y colágeno. Juntos, estos componentes promueven la regeneración celular, aumentan la retención de agua y aportan firmeza.

Los estudios realizados por la marca mostraron resultados visibles tras el uso sostenido. Se registró un incremento de la hidratación del 11,23%, con un efecto que puede prolongarse hasta 100 horas. Además, se comprobó un aumento del 10,79% en el efecto “plumping”, generando una piel más turgente y con aspecto saludable.

Diez tipos de ácido hialurónico
La presencia de diez variantes de ácido hialurónico, junto con PDRN y colágeno, asegura un refuerzo de hidratación en distintos niveles de la piel. Esta combinación favorece la elasticidad y refuerza la barrera cutánea. También ofrece propiedades antiinflamatorias que ayudan a calmar rojeces, beneficiando especialmente a pieles sensibles o con tendencia a la rosácea.

A la par, la crema estimula la regeneración celular y contribuye a mejorar marcas, cicatrices y arrugas finas. Su acción reafirmante devuelve vitalidad a la piel y atenúa los signos del envejecimiento. Está recomendada para todo tipo de piel, pero resulta especialmente beneficiosa en cutis secos, maduros o con pérdida de volumen.

El diferencial: eficacia minimalista y tolerancia dermatológica
Fiel a su filosofía, Anua apuesta por fórmulas limpias, seguras y con eficacia comprobada. La marca promueve rutinas minimalistas, reduciendo pasos innecesarios pero garantizando resultados visibles y avalados clínicamente. De esta manera, adapta la innovación del K-Beauty a las necesidades locales de un público que busca efectividad con menos complejidad.

Desde septiembre, estos productos están disponibles en Argentina a través de la tienda oficial de Skinfree. Con este lanzamiento, la firma consolida su presencia en el mercado y acerca a los consumidores rutinas inspiradas en Corea. Su propuesta busca equilibrar innovación, practicidad y cuidado dermatológico en un mismo tratamiento.

