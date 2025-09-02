Secciones
La función secreta de colgar CDs en los balcones o ventanas de tu casa

Se trata de una alternativa ecológica que permite reutilizar un material con cada vez menos uso.

Hace 3 Hs

Si sos o fuiste un amante de la música o un coleccionista de CDs, sabrás que hoy en día esta tecnología está en desuso y es probable que tengas estantes llenos sin saber qué hacer con ellos. Pero existe una opción ecológica para reutilizarlos en un truco y no tener que tirarlos a la basura.

Si tenés ventanas amplias o ubicadas en pisos altos, balcones o terrazas, este truco funcional puede ayudarte a lidiar con plagas no deseadas. Posiblemente hayas visto en algunas oportunidades unas especies de guirnaldas de CDs. Bien, esta opción no es simplemente decorativa, sino que tiene un objetivo puntual.

Por qué colgar CDs de tus balcones

Las aves –en particular las palomas en las grandes ciudades– pueden ser una molestia en algunos espacios. En su búsqueda de alimento o materiales para construir sus nidos, llegan a balcones, ventanas o cornisas en los que se posan y dejan superficies sucias, llenas de sus heces.

Para esta problemática, los CDs son útiles. Es usual armarlos en tiras atados con tanza u otros hilos y colgarlos como cortinas desde los techos. Su material permite que la luz se refleje en ellos, sorprendiendo a las aves y actuando como espantapájaros. Incluso la forma de cortinas permite que cualquier brisa suave los mueva, potenciando la función de ahuyentar.

Quienes tengan jardines en sus casas o árboles que suelen ser atacados por los pájaros, también pueden usar los CDs o pequeñas partes de ellos atadas de las ramitas. Este truco es especialmente útil para los huertos y granjas donde hay frutas y verduras que atraen particularmente a las aves.

El truco natural para espantar mosquitos

Si buscás un remedio natural para ahuyentar mosquitos, el eucalipto es una planta eficiente. Necesitamos extraer los componentes de sus hojas, por lo que deberemos ponerlas a hervir durante un rato y, el líquido resultante, colocarlo en pequeños frascos por el jardín, acompañados de una gota de limón que aumentarán su efecto.

Asimismo, podemos colocar ramos y bolas de eucalipto repartidos en zonas estratégicas del jardín. Asimismo, una opción es usar el aceite esencial de eucalipto para añadir a otros remedios o colocar algodón mojado en este en algunos rincones del jardín.

