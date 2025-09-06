Secciones
Ducharse con música: ¿un placer inocente o un riesgo oculto para tu celular?

Por más que sea entretenido llevar el celular y un parlante para musicalizar el momento de la ducha, los expertos advierten sobre los riesgos de esta práctica.

Hace 15 Min

¿Quién no disfruta de un buen chapuzón musicalizado? Para muchos, la ducha se ha transformado en un oasis de relajación y entretenimiento, un mini-concierto privado. Sin embargo, esa costumbre de llevar el celular y el parlante al baño podría estar costándole caro a tu dispositivo.

Aunque la idea de convertir la ducha en un karaoke personal suena tentadora, gigantes tecnológicos como Huawei, Samsung y Google advierten sobre los peligros de exponer tus aparatos electrónicos a las condiciones del baño. ¿Realmente vale la pena arriesgar tu smartphone por unos minutos de música?

Los riesgos ocultos de la ducha musical

Los fabricantes lo tienen claro: la humedad y el calor extremo son enemigos de tus dispositivos. Incluso si tu celular presume de ser resistente al agua, llevarlo a la ducha, saunas o baños de vapor puede deteriorar su rendimiento a largo plazo.

Un combo explosivo: la resistencia al agua no es eterna. La exposición constante al vapor acelera el desgaste de los componentes internos, permitiendo que la humedad se filtre y cause daños.

Amenazas silenciosas: los productos de higiene personal, ricos en sustancias alcalinas, pueden ser corrosivos para los delicados circuitos de tu celular.

Condensación interna: la humedad del baño se condensa dentro del teléfono, afectando su funcionamiento y provocando fallos a largo plazo.

¡Electricidad y agua no se mezclan! tener un dispositivo enchufado cerca del agua es una receta para el desastre. El riesgo de electrocución es real y latente.

