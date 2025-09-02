Secciones
El Gobierno nacional presenta el Mapa de Cultivos, que incluye la caña de azúcar como referencia

La herramienta permite identificar complejos productivos con precisión, analizar campañas anteriores y anticiparse a fenómenos que afectan al agro.

Hace 43 Min

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación presentó el Mapa de Cultivos, una herramienta digital de alta calidad elaborada por la cartera, que se puso a disposición de los diferentes productores y actores públicos y privados. Entre los complejos productivos, se ubica a la caña de azúcar en Tucumán.

Los datos disponibles permiten analizar individualmente las campañas anteriores de fina y gruesa. La interfaz habilita seleccionar cada cultivo y analizar el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) de cada lote. De este modo se facilita la evaluación de la distribución y las tendencias de los cultivos a nivel regional y local.

El Mapa de Cultivos resulta clave tanto para el sector público como privado. Al ofrecer una localización precisa de los cultivos facilita la planificación logística, mejora el análisis de la cosecha y permite evaluar con mayor exactitud el impacto de fenómenos adversos como inundaciones, sequías o plagas, señaló Agricultura en un comunicado.

Este mapa está elaborado y actualizado por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Agricultura y utiliza como insumo principal los datos de los relevamientos realizados durante las campañas, obtenidos por el Método de Segmentos Aleatorios. Contempla la utilización de técnicas de teledetección basadas en imágenes satelitales de alta y mediana resolución, integradas en un Sistema de Información Geográfica (SIG), el control e interpretación de los resultados obtenidos a través de operativos a campo y el procesamiento de la información generada por la aplicación de esta metodología.

La Secretaría, a través de las 40 delegaciones que tiene distribuidas en toda la zona productiva, releva a campo 2 millones de hectáreas en cada campaña. Este proceso de recopilación de información constituye uno de los datos más precisos del país.

Los datos de campo son digitalizados y depurados mediante un software de SIG, para luego ser introducidos en un algoritmo de machine learning. Este sistema, a través de un análisis intertemporal de imágenes satelitales, genera mapas detallados a nivel local.


Para ingresar al Visualizador del Mapa de Cultivos Gruesa 2024/25.

