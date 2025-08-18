Aprendé inglés, inteligencia artificial y marketing con cursos gratuitos de Santander

Formarte con universidades y empresas líderes sin pagar un peso ya no es un sueño. Santander Open Academy lanzó una nueva tanda de cursos online gratuitos con inscripciones abiertas hasta el 30 de septiembre de 2025. La oferta incluye más de una docena de opciones en inglés, tecnología, sostenibilidad, habilidades laborales y bienestar, dictadas en colaboración con instituciones de primer nivel como el Massachusetts Institute of Technologies, Google, British Council, IE University, University of Pennsylvania, etcétera.
Los cursos se dictan 100% online, en distintos idiomas y con certificados de finalización, lo que los convierte en una oportunidad ideal para sumar conocimientos valiosos y mejorar el currículum sin costo.
Entre los programas disponibles se encuentran:
- English Online 2025 – British Council: hasta el 25 de agosto.
- Climate and Energy: Act Now! (Universidade Nova de Lisboa): hasta el 22 de septiembre.
- Business English: Listening and Communication Skills – Part 1 (Santander Open Academy): hasta el 30 de septiembre.
- Fundamentos del inglés para optimizar tu CV y búsqueda de empleo (University of Pennsylvania): hasta el 30 de septiembre.
- Introducción a Ciencia de Datos (IE University): hasta el 30 de septiembre.
- Introducción a la IA generativa (MIT): hasta el 30 de septiembre.
- Google: Inteligencia Artificial y Productividad (Google): hasta el 30 de septiembre.
- Transformación Digital (MIT): hasta el 30 de septiembre.
- SEO y Content Marketing (ISDI): hasta el 30 de septiembre.
- Comunicación Efectiva, Escritura Efectiva y Persuasiva, Fundamentos de Marketing Automation (Santander Open Academy): hasta el 30 de septiembre.
- Mindfulness & Work-life Balance y Bienestar en el trabajo (Miami University): hasta el 30 de septiembre.
- Fundamentos de Nutrición (Miami University): hasta el 30 de septiembre.
- Fundamentos de ChatGPT (Santander Open Academy): hasta el 30 de septiembre.
Cómo inscribirse
La inscripción a cualquiera de los cursos se realiza a través de santanderopenacademy.com/es/index, donde también se pueden consultar los requisitos y modalidades de cada programa.
En un contexto donde las habilidades digitales, idiomáticas y de comunicación son clave para acceder a mejores oportunidades, esta propuesta abre una puerta para que estudiantes, profesionales y curiosos puedan capacitarse con el respaldo de instituciones líderes a nivel global, sin importar dónde estén.