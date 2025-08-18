 Aprendé inglés, inteligencia artificial y marketing con cursos gratuitos de Santander
Secciones
SociedadEducación

Aprendé inglés, inteligencia artificial y marketing con cursos gratuitos de Santander

Hay más de 15 cursos online dictados en colaboración con instituciones como MIT, Google y British Council, con inscripción abierta hasta el 30 de septiembre.

CURSOS GRATUITOS DE SANTANDER. Hay inscripciones abiertas para formaciones en idiomas, tecnología, sostenibilidad y más. / PEXELS
Hace 5 Hs

Formarte con universidades y empresas líderes sin pagar un peso ya no es un sueño. Santander Open Academy lanzó una nueva tanda de cursos online gratuitos con inscripciones abiertas hasta el 30 de septiembre de 2025. La oferta incluye más de una docena de opciones en inglés, tecnología, sostenibilidad, habilidades laborales y bienestar, dictadas en colaboración con instituciones de primer nivel como el Massachusetts Institute of Technologies, Google, British Council, IE University, University of Pennsylvania, etcétera.

Los cursos se dictan 100% online, en distintos idiomas y con certificados de finalización, lo que los convierte en una oportunidad ideal para sumar conocimientos valiosos y mejorar el currículum sin costo.

Entre los programas disponibles se encuentran:

- English Online 2025 – British Council: hasta el 25 de agosto.

- Climate and Energy: Act Now! (Universidade Nova de Lisboa): hasta el 22 de septiembre.

- Business English: Listening and Communication Skills – Part 1 (Santander Open Academy): hasta el 30 de septiembre.

- Fundamentos del inglés para optimizar tu CV y búsqueda de empleo (University of Pennsylvania): hasta el 30 de septiembre.

- Introducción a Ciencia de Datos (IE University): hasta el 30 de septiembre.

- Introducción a la IA generativa (MIT): hasta el 30 de septiembre.

- Google: Inteligencia Artificial y Productividad (Google): hasta el 30 de septiembre.

- Transformación Digital (MIT): hasta el 30 de septiembre.

- SEO y Content Marketing (ISDI): hasta el 30 de septiembre.

- Comunicación Efectiva, Escritura Efectiva y Persuasiva, Fundamentos de Marketing Automation (Santander Open Academy): hasta el 30 de septiembre.

- Mindfulness & Work-life Balance y Bienestar en el trabajo (Miami University): hasta el 30 de septiembre.

- Fundamentos de Nutrición (Miami University): hasta el 30 de septiembre.

- Fundamentos de ChatGPT (Santander Open Academy): hasta el 30 de septiembre.

Cómo inscribirse

La inscripción a cualquiera de los cursos se realiza a través de santanderopenacademy.com/es/index, donde también se pueden consultar los requisitos y modalidades de cada programa.

En un contexto donde las habilidades digitales, idiomáticas y de comunicación son clave para acceder a mejores oportunidades, esta propuesta abre una puerta para que estudiantes, profesionales y curiosos puedan capacitarse con el respaldo de instituciones líderes a nivel global, sin importar dónde estén.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas GoogleMassachusetts Institute of TechnologyJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Lo más popular
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
1

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
2

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos
3

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
4

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura
5

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
6

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Más Noticias
Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

De la panadería a la mecánica: la escuela sobre ruedas que recorre los barrios de Tucumán

De la panadería a la mecánica: la escuela sobre ruedas que recorre los barrios de Tucumán

El tiempo en Tucumán: se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: se viene una semana con temperaturas cálidas

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Comentarios