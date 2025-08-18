Aprendé inglés, inteligencia artificial y marketing con cursos gratuitos de Santander

Formarte con universidades y empresas líderes sin pagar un peso ya no es un sueño. Santander Open Academy lanzó una nueva tanda de cursos online gratuitos con inscripciones abiertas hasta el 30 de septiembre de 2025. La oferta incluye más de una docena de opciones en inglés, tecnología, sostenibilidad, habilidades laborales y bienestar, dictadas en colaboración con instituciones de primer nivel como el Massachusetts Institute of Technologies, Google, British Council, IE University, University of Pennsylvania, etcétera.