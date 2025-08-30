Fede Bal volvió a apostar al amor: ¿quién es la famosa con la que está en pareja?

Una vez más, Yanina Latorre soltó una primicia en “Sálvese quien pueda”. Según la panelista, Federico Bal estaría en una nueva relación amorosa luego de meses de haberse separado de su novia anterior, Florencia Díaz. Ahora, la nueva elegida es una conductora, cantante y actriz de doblaje.
Evelyn Botto es el nombre de la mujer que logró conquistar a uno de los hombres con más historial amoroso de la farándula argentina. Las redes sociales se hicieron eco del anuncio y las aguas se dividieron entre quienes apoyaron la pareja, quienes la cuestionaron y quienes le advirtieron a la conductora por el pasado de Bal.
Evelyn Botto: la nueva novia de Fede Bal
Según Latorre, el inicio de la relación es reciente, aunque ya se conocían hace un tiempo y habrían tenido un primer acercamiento. Durante las últimas semanas, el fuego se habría encendido luego de que ambos asistieron a una presentación de “Rocky”, la obra teatral protagonizada por Nicolás Vázquez.
“Me gusta esta pareja. Anoche fueron a ver ‘Rocky’ juntos y los vieron”, contó Latorre sobre la forma en que blanquearon la relación. Es que hasta ahora nada se sabía sobre la evolución que había tenido su vínculo. La panelista también contó que a principios de año habrían tenido citas que se suspendieron con el tiempo y ahora se dio el reencuentro.
Además de conductora, cantante y actriz de doblaje, Botto hizo carrera como locutora. Participó en programas de Urbana Play como "Perros de la calle" y tiene apariciones ocasionales en programas de Olga, la productora de la que forma parte Migue Granados, y también de ESPN.
Rumores de reconciliación de Fede Bal y Laurita Fernández
El mes pasado Laurita Fernández se separó de Claudio “Peluca” Brusca. “Estamos separados, es muy reciente y como todo proceso y toda separación de un vínculo tan hermoso, uno lo va llevando, pero sabemos que es lo mejor para los dos”, comentó entonces la bailarina en “Intrusos”.
Enseguida surgieron los rumores de reconciliación con su el hijo de Carmen Barbieri. Es que Fede Bal aprovechó la ruptura y se encargó de esparcir los rumores de un regreso con la rubia artista. El actor eligió compartir algunas fotografías que guarda de cuando eran pareja y ensayaban juntos para el “Bailando 2015” que terminaron ganando.
Pero ahora, la aparición de Botto en la vida de Bal dio una vuelta de tuerca y el corazón del actor parece tener nueva dueña.